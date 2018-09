Magla i doron na putevima

BANJALUKA - Na putevima u Republici Srpskoj i Federaciji BiH jutros se saobraća nesmetano, ali se vozačima savjetuje oprez zbog odrona i jutarnje magle koja smanjuje vidljivost, saopšteno je iz Auto-moto saveza Republike Srpske.

Na putnim pravcima na kojima su izvode radovi ili se zatvaraju zbog održavanja sportskih aktivnosti saobraćaj će biti regulisan privremenom signalizacijom ili preusmjeren na druge dionice.

Zbog minerskih radova danas će od 12.00 do 17.00 časova dolaziti do privremene obusave saobraćaja u maksimalnom trajanju od pet minuta na magistralnom putu Doboj-Tuzla kod tunela prema Stanić Rijeci i na raskrsnici prije tunela.

Kroz kanjon Tijesno na dionici magistralnog puta Karanovac-Crna Rijeka do 23. septembra dolaziće do potpune obustave saobraćaja u periodu od 11.00-11.45 časova zbog penjačkog ""Dril end čil festivala". Alternativni pravac je Banjaluka-Čađavica-Mrkonjić Grad.

Na dionici auto-puta Banjaluka-Prnjavor zbog izgradnje sistema naplate putarine na petlji Mahovljani izmijenjen je režim odvijanja saobraćaja.

Zbog izgradnje male hidroelektrane "Glavica" na rijeci Plivi izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja na regionalnom putu Baraći-Šipovo. Predviđeno je da radovi traju do 1. novembra.

Izmjene saobraćaja i dalje su aktuelne na magistralnom putu od Klašnica prema Prnjavoru zbog izgradnje dionice auto-puta Banjaluka-Prnjavor, kao i na ulazu u Banjaluku iz pravca Klašnica gdje je u toku uklanjanje naplatnih kućica.

Usporeno se saobraća na magistralnom putu Karanovac-Crna Rijeka, gdje je u toku sanacija klizišta. Iz AMS-a ističu da je riječ o veoma frekventnom putnom pravcu dolazi do kratkotrajnih zastoja, pa vozače mole za strpljenje.

Radovi su aktuelni na magistralnim putnim pravcima od Rebrovca prema Čelincu, Čelinac-Kotor Varoš, Karanovac-Mitrovići-Kneževo, te na regionalnim putevima Bratunac-Skelani, Bratunac-Drinjača, Karanovac-Mitrovići i Mitrovići-Prisika /granica Republike Srpske/.

Saobraćaj se usporeno odvija na području Trebinja zbog izgradnje vodovoda za naselje Dražesne Gore, zatim u Istočnom Sarajevu gdje je u toku izgradnja kružne raskrsnice na regionalnom putu Kula-Vraca, kao i na putnim pravcima Jezero-Šipovo i Šipovo-granica Republike Srpske /Novo Selo/ na području opštine Šipovo.

Na magistralnom putu Sarajevo-Foča na lokalitetu Sijeračke Stijene saobraćaj je i dalje usporen zbog većeg odrona, dok je potpuno obustavljen na regionalnom putu Karan-Novi Grad zbog klizišta u mjestu Rakovac.

Zbog klizišta saobraćaj se odvija jednom trakom, naizmjenično, na regionalnim putevima Karanovac-Kneževo u mjestu LJubačevo, te Ukrina-Gornja Vijaka, Bratunac-Drinjača i Lopare /Mačkovac/-Čelić.

U toku je izgradnja mosta preko rijeke Zovidolke na regionalnom putu Nevesinje-Berkovići u mjestu Zovi Do, pa vozila saobraćaju preko privremeno izgrađenog mosta u neposrednoj blizini.

Zabrana saobraćaja za teretna vozila na snazi je na Ozrenu na dionici Doboj-Manastir Petrovo, te na regionalnom putu Teslić-Podjezera /granica Republike Srpske i FBiH/ zbog oštećenja mosta u mjestu Žeželja.

Saobraćaj teretnih vozila na regionalnom putu Površnice-Lopare preusmjeren je na putni pravac Lopare-Priboj-Banj Brdo.

Na Trgu Krajine u Banjaluci danas će zbog "Rolerijade" privremeno biti obustavljen saobraćaj na dijelu Ulice Petra Prvog Karađorđevića, od raskrsnice sa Ulicom Marije Bursać do raskrsnice iste ulice sa Ulicom Aleja Svetog Save. Obustava saobraćaja biće na snazi do 17.00 časova.

U naselju Česma svakodnevno će do 23. septembra, u periodu od 8.00 do 20.00 časova, zbog sanacije Ulice Petra Velikog saobraćaj će biti obustavljan od broja jedan do raskrsnice sa Sarajevskom ulicom.

Na području Unsko-sanskog kantona u FBiH danas će se zbog memorijalne trke na relaciji Bihać-Bosanski Petrovac-Ključ saobraćaj odvijati usporeno u smjeru kretanja učesnika trke. Vozačima se savjetuje da poštuju uputstva policije i ovlaštenih lica iz pratnje.

Zbog rekonstrukcije mosta preko rijeke Vrbas na magistralnom putu Novi Travnik-Bugojno teretna vozila preusmjerena su na pravac Bugojno-Donji Vakuf-Travnik, a putnička vozila na obilaznicu u neposrednoj blizini.

Saobraćaj je obustavljen i na regionalnom putu Jelah-Piljužići zbog rekonstrukcije mosta preko rijeke Usore, a alternativni pravac je Jelah Polje-Sivša-Tešanjka-Jelah, dok vozila do sedam i po tona mogu koristiti i pravac Jelah Polje-Kalošević-Jelah.

Radovi su aktuelni i na auto-putu na dionicama Sarajevo zapad-Lepenica i Visoko-Kakanj, kao i na magistralnom putu Semizovac-Olovo-Kladanj.

Na graničnim prelazima zadržavanja jutros nisu duža od 30 minuta. Zbog radova u Hrvatskoj, obustavljen saobraćaj na graničnom prelazu Novi Grad-Dvor.

Vozačima se savjetuje da do 22. septembra ne koriste granični prelaz Deleuša u periodu od 9.00 do 13.00 časova zbog asfaltiranja u Crnoj Gori i najavljenih obustava saobraćaja.