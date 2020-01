Magla na putevima u kotilinama i uz rijeke

BANJALUKA - Magla jutros smanjuje vidljivost na putevima na području Doboja, Semberije, donjeg i gornjeg Podrinja, Gračanice, Čapljine i ponegdje uz rijeke Savu, Vrbas i Lašvu, saopšteno je iz Auto-moto saveza (AMS) Republike Srpske.

Saobraćaj se jutros odvija po suvim i mjestimično vlažnim kolovozima, a zbog niske temperature vazduha vozačima se skreće pažnja na lokalnu poledicu, posebno u višim predjelima i preko planinskih prevoja.

Režim u odvijanju saobraćaja izmijenjen je na putevima na kojima se izvode sanacioni radovi.

Radovi su aktuelni na auto-putu Banjaluka-Gradiška u zoni naselja Čatrnja i carinskog terminala, te na magistralnim putnim pravcima Brčko-Bijeljina, na dionici Brčko-Donja Bukovica, Drinjača-Konjević Polje, Krupac-Bogatići u opštinama Istočna Ilidža i Trnovo, kao i na regionalnim putevima Crna Rijeka-Bjelajce i Šekovići-Caparde.

Klizišta su usporila saobraćaj na regionalnim putnim pravcima Ugljevik-Glavičice u rejonu Starog Ugljevika, Karanovac-Kneževo u mjestu LJubačevo, Ukrina-Gornja Vijaka i Lopare /Mačkovac/-Čelić, te na lokalnom putu Svodna-Brezici u opštini Novi Grad.

U Banjaluci je u okviru priprema proslave Dana Republike Srpske potpuno obustavljen saobraćaj u Ulici Kralja Petra Prvog Karađorđevića, od raskrsnice sa Ulicom Marije Bursać do raskrsnice sa Ulicom Milana Tepića. Obustava saobraćaja do 5. januara je u periodu od 7.00 do 24.00 časa.

Na području Federacije BiH na magistralnom putu Jajce-Crna Rijeka kod mjesta Zdaljevac na snazi su polučasovne obustave saobraćaja uz petnaestominutno propuštanje vozila. Obustave su aktuelne do 16.00 časova, a onda se na ovoj lokaciji saobraća naizmjenično, jednom trakom.

Na magistralnom putu Zenica-Nemila, kroz tunel Vranduk, tokom dana saobraća se dvosmjerno od 5.00 do 21.00 čas, od 21.00 sat do pola časa poslije ponoći vozila se propuštaju naizmjenično, a od pola časa poslije ponoći do 5.00 časova kroz tunel je obustavljen saobraćaj.

Za vrijeme obustave vozila do sedam i po tona ukupne mase koriste obilaznicu kroz naselje Tetovo, a vozila iznad sedam i po tona preusmjeravaju se na alternativne pravce Doboj-Šićki Brod- Sarajevo i Žepče-Zavidovići-Olovo-Sarajevo.

Zbog aktuelnih radova sporije se saobraća i na magistralnim putevima Srebrenik-Orašje kroz tunel Ormanica i Lanište-Ključ-Mrkonjić Grad.

Kada je riječ o graničnim prelazima jutros nema dužih zadržavanja. Preko graničnog prelaga Brčko-Gunja i dalje je iz bezbjednosnih razloga obustavljen saobraćaj za teretna vozila i autobuse.

Vozači koji planiraju putovanje van granica Republike Srpske i BiH imaju mogućnost da provjere stanje saobraćaja na graničnim prelazima Gradiška, Gradina, Novi Grad, Kozarska Dubica, Kostajnica, Rača, Pavlovića most, Zupci, Brod, Šepak i Karakaj.

Iz AMS-a vozače podsjećaju da je posjedovanje zimske opreme zakonski obavezno i savjetuju opreznu vožnju.