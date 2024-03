Magla smanjuje vidljivost na području Kneževa

​BANJALUKA - Na većini puteva u Republici Srpskoj i Federaciji BiH (FBiH) jutros se saobraća bez zastoja, po suvim kolovozima i uz slabiju frekvenciju vozila, a jedino na području Kneževa gusta magla mjestimično smanjuje vidljivost, saopšteno je iz Auto-moto saveza Srpske.

Na dionici magistralnog puta Dobro Polje-Miljevina saobraćaj je obustavljen zbog rušenja tunelske cijevi. Predviđeno je da radovi traju do kraja marta, a za to vrijeme putnička i teretna vozila nosivosti do 20 tona koriste alternativni pravac Trnovo-Grebak-Ustikolina-Foča. Putnička vozila, kao i teretna nosivosti do 12 tona mogu koristiti i pravac Sarajevo-Rogatica-Ustiprača-Goražde-Foča.

Zbog oštećenja mosta na magistralnom putu Sastavci-Ustiprača saobraća se jednom saobraćajnom trakom, a saobraćaj reguliše privremeno postavljena saobraćajna signalizacija. Na mostu je zabranjen saobraćaj za vozila čija je dozvoljena masa veća od 12 tona.

Zbog rekonstrukcije magistralnog puta, na dionici Brod na Drini (foča - Hum / Šćepan Polje) izmijenjen je režim saobraćaja.

Zbog radova na magistralnom putu Rača-Bijeljina u rejonu Balatuna, saobraća se usporeno, jednom trakom. Na istom putnom pravcu, zbog oštećenja kolovoza i povećane frekvencije teretnih vozila, neophodna je oprezna vožnja.

Saobraćaj je privremeno obustavljen na magistralnom putu Sarajevo-Foča, dionica Trnovo-Miljevina u kanjonu rijeke Bistrice u periodu između 7.00 i 16.00 časova u trajanju dva puta po pet do sedam minuta.

Na magistralnom putu Gradiška-Kozarska Dubica, na ulazu u Orahovu saobraća se usporeno zbog aktiviranog klizišta.

Zbog rehabilitacije magistralnog puta Gradiška-Nova Topola–Klašnice i izgradnje tri kružna toka na dionici Klašnice jedan-Nova Topola izmijenjen je režim saobraćaja, a zbog izgradnje kružne raskrsnice na spoju magistralnih puteva Gradiška-Nova Topola i Čatrnja-Gradiška.

Na dionici magistralnog puta Brod na Drini - granica BiH/Crna Gora (Šćepan Polje), zabranjen je saobraćaj za sva vozila čija ukupna masa prelazi 16 tona.

U većem dijelu FBiH saobraća se po pretežno suvom kolovozu, a iz AMS upozoravaju vozače na učestale odrone i savjetuju oprezniju vožnju.

Na dionici Ključ-Sanski Most zbog radova na mostu na ulazu u Sanski Most, kod Vodenog parka, saobraćaj je obustavljen i preusmjeren na obilaznicu.

U toku su radovi na ulazu u Neum (Stolac-Neum) zbog čega je saobraćaj obustavljen i preusmjeren na obilaznicu (Dubrovačka ulica).

Sanacioni radovi u toku su na magistralnim putevima: Jablanica-Potoci, Žepče-Zenica, Čevljanovići-Nišići i Grude-Vitina a na mjestima izvođenja radova saobraća se usporeno, jednom trakom, prenosi "Srna".

Na graničnim prelazima u BiH jutros nema dužih zadržavanja za putničke automobile.

