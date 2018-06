Magla smanjuje vidljivost na području Zvornika

BANJALUKA - Na većini puteva u Republici Srpskoj i Federaciji BiH saobraćaj se jutros odvija po mokrim i klizavim kolovozima, a na području Zvornika vidljivost je smanjena zbog magle, saopšteno je iz Auto-moto saveza Srpske.

Na dionicama koje prolaze kroz usjeke i pored kamenih kosina mogući su odroni kamenja i zemlje na kolovoz, posebno na putnim pravcima Banjaluka-Crna Rijeka, Karanovac-Kneževo-Turbe, Sarajevo-Foča i Rogatica-Višegrad.

U mjestu Sjenina Rijeka-Lukavica Rijeka u opštini Doboj zbog deminerskih radova od danas do 19. avgusta na snazi će biti privremena obustava saobraćaja svakog radnog dana od 8.00 do 16.00 časova, i to 30 minuta obustava i 10 minuta propuštanje vozila.

Zbog deminiranja terena, saobraćaj se odvija naizmjeničnim propuštanjem vozila, i to 30 minuta obustave i 15 minuta propuštanja saobraćaja, na magistralnom putu Brod-Odžak /deminerska radilišta Klakari Donji 9 i 13/ od 8.00 do 18.00 časova radnim danima, a u mjestu Liješće od 7.00 do 14.30 časova svakim danom.

Na istom magistralnom putu, zbog izgradnje obilaznice oko Brčkog usporeno se saobraća na dionicama Lončari-Brčko jedan i Brčko jedan-Brčko dva.

Na magistralnom putu Sarajevo-Foča, na lokalitetu Sijeračke Stijene, zbog većeg odrona, saobraćaj se i dalje odvija usporeno, prema privremeno urađenom proširenju pored puta i prohodno je za sva vozila.

Na regionalnom putu Karan-Novi Grad, u mjestu Rakovac, saobraćaj je potpuno obustavljen zbog aktiviranog klizišta.

Zbog priprema za sanaciju magistralnog puta na dionici Modriča-granica Republika Srpska/Federacija BiH /Karuše/ i magistralnog puta Derventa-Šešlije saobraća se jednom saobraćajnom trakom ne duže od 15 minuta.

Saobraćaj je potpuno obustavljen za sve kategorije vozila u Bijeljini u ulicama 27. marta i Srpske vojske, zbog sanacije. Putnička vozila se sa ovog dijela magistralnog puta Bijeljina-Glavičice preusmjeravaju na gradske ulice, a saobraćaj teretnih vozila odvija se isključivo obilaznicom.

Zbog izgradnje kružne raskrsnice u Istočnom Novom Sarajevu na regionalnom putu Kula-Vrace na granici Republike Srpske i FBiH izmijenjen je režim saobraćaja na ukrštanju ulica Ive Andrića, Nikole Tesle i Vojvode Radomira Putnika.

Jednom saobraćajnom trakom, naizmjeničnim propuštanjem vozila, saobraća se na regionalnom putu na dionici Obudovac dva-Lončari. Predviđeno da radovi traju do 30. juna.

Zbog aktiviranih klizišta jednom trakom, naizmjenično, saobraćaj se odvija regionalnim putevima Karanovac-Kneževo u mjestu LJubačevo, te Ukrina-Gornja Vijaka, Bratunac-Drinjača i Lopare /Mačkovac/-Čelić, a vozila usporeno saobraćaju na magistralnom putu Banjaluka-Jajce na lokalitetu Srpskih Toplica.

U toku je izgradnja novog mosta preko rijeke Zovidolke, na regionalnom putu Nevesinje-Berkovići u mjestu Zovi Do. Saobraćaj se odvija jednosmjerno, preko privremeno izgrađenog mosta u neposrednoj blizini i regulisan je privremenom saobraćajnom signalizacijim.

Na regionalnom putu Teslić-Podjezera /granica Republike Srpske i FBiH/, zbog oštećenja mosta u mjestu Žeželja, zabranjen je saobraćaj za vozila čija ukupna masa prelazi pet tona.

Na magistralnom putu Brod na Drini-granica BiH/Crna Gora /Šćepan Polje/ zabranjen je saobraćaj za sva vozila čija ukupna masa prelazi 16 tona.

Na regionalnom putu Površnice-Lopare saobraćaj teretnih vozila preusmjeren je na putni pravac Lopare-Priboj-Banj Brdo.

Na regionalnom putu Bratunac 3-Drinjača i dalje je na snazi zabrana za teretna vozila ukupne mase veće od 3,5 tone i autobuse klase M3, dok se zabrana ne odnosi na autobuse prevoznika "Drinatrans" Zvornik koji saobraćaju na redovnim autobuskim linijama Zelinja-Zvornik, Bratunac-Polom-Zvornik, Bratunac-Polom-Bijeljina i Polom-Bratunac.

Ova zabrana se ne odnosi na teretna vozila kojima će se vršiti transport drvnih sortimenata regionalnim putem Bratunac tri-Drinjača.

U Brčkom je zbog izgradnje kružnog toka na dijelu magistralnog puta gdje se spajaju ulice Bijeljinska i Ilićka jedan izmijenjen režim saobraćaja.

Na većini puteva u Federaciji BiH jutros se vozi po mokrom kolovozu, pa vozače upozoravaju na pojačan oprez.

Zbog redovnog održavanja tunela na auto-putu A-1 večeras od 22.00 časa do sutra u 6.00 časova biće obustavljen saobraćaj na dionici A-1 Sarajevo Zapad-Tarčin.

Na dionici A-1 Lepenica-Tarčin, zbog radova na potpornom zidu, saobraća se preticajnom trakom, uz ograničenje brzine do 60 kilometara na čas.

Zbog sanacije klizišta na dionici A-1 Lepenica-Sarajevo sjever, saobraćaj je kod tunela Igman preusmjeren u preticajnu traku, dok je na lokalitetu Treševine usporeno saobraćanje.

Na graničnim prelazima u BiH jutros nema dužih zadržavanja.