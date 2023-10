Magla u Posavini smanjuje vidljivost

BANJALUKA - Jutarnja magla mjestimično smanjuje vidljivost, posebno u Posavini, ali se saobraćaj na većini puteva u Republici Srpskoj i Federaciji BiH /FBiH/odvija nesmetano, saopšteno je iz Auto-moto saveza /AMS/ Srpske.

Na putevima na kojima se izvode sanacioni radovi obavezno je poštovanje privremene signalizacije koja reguliše saobraćaj.

Na magistralnom putu Sarajevo-Trnovo, dionica Krupac-Vojkovići zbog deminiranja terena svakim radnim danom od 9.00 do 15.00 časova dolazi do povremenih polučasovnih obustava saobraćaja.

Izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja na dionici magistralnog puta Aleksandrovac-Aleksandrovac /auto-put/ zbog rekonstrukcije kolovoza.

U toku je sanacija klizišta na dionici magistralnog puta Dobro Polje-Miljevina zbog čega je izmjenjen režim u saobraćaju, a izmjene su i na području Banjaluke na putu Srpske Toplice-Karanovac gdje je u toku igradnja trotoara uz magistralni put.

U toku su radovi na izgradnji auto-puta na području Doboja i auto-puta Banjaluka-Prijedor, te na odmorištu Lužani zapad na auto-putu Gradiška-Banjaluka, zatim na magistralnim putevima na području Han Pijeska, od Han Pijeska do Sokoca, na dionici Rudice-Novi Grad, te na pravcima Gradiška-Nova Topola-Klašnice i Brod na Drini-Šćepan Polje.

Zbog radova na mostu "Bogdanovac" izmijenjen je režim saobraćaja na auto-putu Gradiška-Banjaluka i postavljena je saobraćajna signalizacija koja će do 15. novembra 2023. godine, do kada su i predviđeni radovi, regulisati saobraćaj.

Povremene obustave saobraćaja u toku dana moguće su zbog deminiranja terena u mjestu Rječica Donja kod Doboja na putu prema Maglaju, a iz istog razloga do povremene obustave saobraćaja dolaziće i u Kostajnici na kamenolomu "Grapska-Kostajnica" na regionalnom putu prema Modriči.

Na regionalnom putu Stanari-Rudanka saobraćaj se zbog radova u LJeskovim vodama odvija usporeno, kao i na magistralnom putu Gradiška-Kozarska Dubica, na ulazu u Orahovu, gdje se aktiviralo klizište.

Zbog oštećenja mosta preko rijeke Bukovice u mjestu Gornji Podgradci i oštećenja mosta preko rijeke Jablanice u mjestu Sovjak na lokalnim putevima, obustavljen je saobraćaj i preusmjeren na alternativne putne pravce.

Izmjene u saobraćaju zbog radova su i na regionalnom putu Rača-Vršani, Prijedor-Stara Rijeka na granici sa FBiH, Stari Ugljevik-Glavičice, kao i na dionici Ukrina-Gornja Vijaka.

U FBiH do 20. oktobra zbog deminiranja terena svakog radnog dana od 9.00 do 15.00 časova dolazi do povremenih polusatnih obustava saobraćaja na magistralnom putu Sarajevo-Trnovo, naselje Krupac-Kupalište.

Naizmjenično se vozila propuštaju na magistralnom putu Konjic-Jablanica u mjestu Paprasko gdje je u toku sanacija kolovoza, a sporije se vozi i na magistralnom putu Semizovac-Olovo-Kladanj zbog radova na nekoliko lokacija.

Sporije zbog radova tokom dana saobraćaj se odvija i na magistralnom putu Vitez-Nević Polje i Jablanica-Blidinje, a radovi su počeli i na magistralnom putu Tuzla-Kalesija, u mjestu Miljanovci.

Na graničnim prelazima jutros nema dužih zadržavanja.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.