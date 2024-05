Magla u Semberiji i uz rijeku Bosnu

BANJALUKA - Magla na području Semberije u jutarnjim časovima mjestimično smanjuje vidljivost, kao i uz rijeku Bosnu, te na putu Konjic - Jabanica, saopšteno je iz Auto-moto saveza /AMS/ Republike Srpske.

Iz AMS savjetuju oprezniju vožnju i zbog mogućnosti sitnijih odrona, te na dionicama gdje su u toku radovi.



Zbog izgradnje kružne raskrsnice u Trebinju, obustavljen je saobraćaj na ukrštanju ulica Vuka Mićunovića i Kralja Petra Prvog Oslobodioca, na dijelu magistralnog puta i Ulice Dušanova.



Putnička vozila se preusmjeravaju okolnim gradskim saobraćajnicama, a teretna vozila teža od 3,5 tone i autobusi propuštaće se periodično kroz zonu izvođenja radova, jer za ovu kategoriju nema mogućnosti alternativnih pravaca gradskim saobraćajnicama.



Zbog radova, izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja na putnom pravcu Prijedor tri - Koprivna, kao i na magistralnom putu Nova Topola - Klašnice jedan.



Režim saobraćaja zbog radova izmijenjen je i na dionici magistralnog puta Han Pijesak - Sokolac.



Zbog bušačko-minerskih radova povremene su obustave saobraćaja na dionici magistralnog puta LJubogošta - Sumbulovac - Podromanija, na lokalitetu kamenoloma "Rogoušići" u trajanju od pet do sedam minuta.



Na dionici magistralnog puta Dobro Polje - Miljevina saobraćaj se odvija usporeno, jednom saobraćajnom trakom, naizmjeničnim propuštanjem vozila.



Zbog oštećenja mosta na magistralnom putu Sastavci - Ustiprača saobraćaj se odvija jednom saobraćanom trakom. Na mostu se zabranjuje saobraćaj za vozila čija dozvoljena masa prelazi 12 tona.



Zbog rekonstrukcije dionice magistralnog puta Brod na Drini /Foča/ - Hum /Šćepan Polje/ izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja sve do kraja godine.



Režim saobraćaja izmijenjen je na magistralnom putu dionica Rudanka - Doboj zbog uključivanja i isključivanja mehanizacije angažovane na izgradnji auto-puta na koridoru "Pet ce" od mosta Rudanka do tunela Putnikovo brdo dva. Radovi su produženi do kraja godine.



Na magistralnom putu Rača - Bijeljina u rejonu Balatuna, zbog radova, saobraćaj se odvija usporeno, jednom trakom. Na istom putnom pravcu, zbog oštećenja kolovoza i povećane frekvencije teretnih vozila, neophodna je oprezna vožnja.



Klizišta usporavaju saobraćaj na magistralnom putnom pravcu Gradiška - Kozarska Dubica, na ulazu u Orahovu i na regionalnom putu Ukrina - Gornja Vijaka.



U FBiH na snazi je obustava saobraćaja na magistralnim putevima Ključ - Sanski Most, na ulazu u Sanski Most, a vozila su preusmjerena na obilaznicu.



Zbog redovnog servisiranja tunela Vis, 25. Novembar i Grab od 8.00 časova zatvara se smjer na auto-puta Lepenica - Tarčin, a vozila do završetka radova saobraćaju dvosmjerno, suprotnom stranom auto-putsa.



Radovi se izvode i na magistralnim putevima Nemila - Lašva, Kladanj - Vlasenica, Tarčin - Konjic, Jelah - Doboj na Kraševu, Jablanica - Potoci u Donjoj Jablanici, Čevljanovići - Nišići, i Srbljani - Bosanska Krupa.



Na graničnim prelazima zadržavanja za putnička vozila jutros nisu duža od 30 minuta.



Na graničnom prelazu Karakaj kod Zvornika zabranjen je saobraćaj za vozila iznad pet tona najveće dozvoljene mase, pa se ta vozila preusmjeravaju na novi most Bratoljub u Bratuncu i na granični prelaz Rača, dok autobusi mogu da koriste granični prelaz Šepak.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.