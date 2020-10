Magla u kotlinama smanjuje vidljivost

BANJALUKA - Na većini puteva u Republici Srpskoj i Federaciji BiH saobraćaj se odvija nesmetano, povećana je opasnost od odrona kamenja i zemlje na kolovoz, dok u kotlinama i duž riječnih tokova jutarnja magla mjestimično smanjuje vidljivost.

Iz Auto-moto saveza Republike Srpske napominju da je na putevima na kojima se izvode sanacioni radovi obavezno poštovanje privremene signalizacije koja reguliše saobraćaj.

Za danas su najavljeni minerski radovi na dionici magistralnog puta Trnovo - Sarajevo, na lokalitetu male hidroelektrane "Krupac", opština Istočna Ilidža, zbog čega će biti obustavljen saobraćaj, maksimalno po 10 minuta, u vremenu od 9.00 do 10.00, od 12.00 do 14.00 i od 14.00 do 16.00 časova.

Na ovom lokalitetu u toku je izgradnja male hidroelektrane na rijeci Željeznici, zbog čega se saobraćaj na dionici magistralnog puta Krupac - granica Republike Srpske/Bogatići/, na području opština Istočna Ilidža i Trnovo odvija naizmjenično jednom trakom.

Na dionici magistralnog puta Zableće - Čađavica izmijenjen je režim odvijanja saobraćaja zbog radova na sanaciji klizišta.

Saobraćaj je u tunelu "Dragoraj" na ovoj dionici puta obustavljen i preusmjeren na obilaznicu u neposrednoj blizini tunela.

U toku su radovi na dionici magistralnog puta Modriča dva - granica Republike Srpske/federacije BiH, na podučju opštine Modriča, zbog čega je izmijenjen režim u odvijanju saobraćaja.

Zbog radova, izmijenjen je režim odvijanja saobraćaja na dionici magistralnog puta Banjaluka/Rebrovac/ - Čelinac u mjestu Vrbanja.

Saobraćaj se odvija jednom trakom naizmjenično svakim danom od 7.00 do 17.00 časova i vozače mole da voze opreznije i sporije, te da poštuju privremeno postavljenu saobraćajnu signalizaciju.

Na dionici magistralnog puta Klašnice jedan - Gornja Vijaka jedan i dionici Gornja Vijaka jedan - Derventa izmijenjen je režim saobraćaja zbog radova na mostovima.

Na snazi je potpuna obustava saobraćaja na mostu Gornja Vijaka jedan i vozila se preusmjeravanju na regionalni put.

Zbog radova na magistralnom putu Karakaj dva - Drinjača izmijenjen je režim odvijanja saobraćaja, pa iz AMS mole vozače da voze opreznije i sporije, te da poštuju privremeno postavljenu signalizaciju.

Zbog radova na dionici regionalnog puta Šekovići - Donje Caparde izmijenjen je režim odvijanja saobraćaja i vozačima iz AMS skreću pažnju da voze opreznije i sporije, te da poštuju privremeno postavljenu signalizaciju.

U toku je rekonstrukcija regionalnog puta Tedin Han – granica Republike Srpske/FBiH /Križ/ zbog čega je izmijenjen režim u odvijanju saobraćaja.

Iz AMS vozačima skreću pažnju da voze opreznije i da poštuju privremeno postavljenu saobraćajnu signalizaciju.

Zbog radova na postavljanju inteligentnih transportnih sistema /ITS/ izmijenjen je režim saobraćaja na dionici auto-puta Gradiška – Banjaluka, a za vrijeme izvođenja radova saobraćaj je regulisan privremenom signalizacijom.

Na magistralnom putu u Vlasenici izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja za vrijeme izvođenja radova na izgradnji poslovnog objekta, pa vozačima iz AMS skreću pažnju da voze opreznije i sporije, te da poštuju privremeno postavljenu signalizaciju.

U toku su radovi na modernizaciji sistema javne rasvjete u gradu Prijedoru na magistalnim i regionalnim putevima.

U toku je izgradnja male hidroelektrane, zbog čega je izmijenjen režim u odvijanju saobraćaja na dionici magistralnog puta Kotor Varoš - Obodnik.

U toku su radovi na sanaciji klizišta na regionalnom putu Kotor Varoš - Kneževo, u mjestu Živinice, radnim danima od 7.00 do 17.00 časova dolazi do povremene obustave saobraćaja u trajanju maksimalno pet minuta.

Zbog radova na magistralnom putu Drinjača - Milići - Vlasenica izmijenjen je režim odvijanja saobraćaja, pa vozače iz AMS mole da voze opreznije i sporije, te da poštuju privremeno postavljenu signalizaciju.

Na dionici magistralnog puta Banjaluka dva - Srpske Toplice, za vrijeme izvođenja radova na izgradnji mosta preko rijeke Vrbas, mijenja se režim saobraćaja i reguliše privremenom signalizacijom.

Na dionici magistralnog puta Brod na Drini - granica BiH/Crne Gore /Šćepan Polje/, zabranjen je saobraćaj za sva vozila čija ukupna masa prelazi 16 tona.

Zbog deminerskih radova na magistralnom putu Pelagićevo - Gradačac u mjestu Turić Prosjek povremene su obustave saobraćaja u vremenu od 8.05 do 15.05 časova.

Zbog deminerskih radova na dionici magistralnog puta Brod - Odžak, u mjestu Klakar Donji, u vremenu od 8.15 do 15.05 časova radnim danima povremene su obustave saobraćaja, u intervalima 30 minuta obustave i 10 minuta propuštanja saobraćaja.

Zbog deminerskih radova na dionici regionalnog puta Derventa - Podnovlje, na deminerskom radilištu "Gornji Božinci" u vremenu od 8.15 do 15.05 časova radnim danima povremene su obustave saobraćaja, u intervalima 30 minuta obustave i 10 minuta propuštanja saobraćaja.

Zbog radova na raskrsnici na spoju auto-puta Banjaluka - Doboj i magistralnog puta Johovac - Rudanka, izmjenjen je režim odvijanja saobraćaja na magistralnom putu Johovac-Rudanka.

Na istom magistralnom putu, ali na dionici Modriča jedan - Vukosavlje /Jakeš/ - Podnovlje - Šešlije - Johovac - Rudanka - Doboj - granica Republike Srpske/FBiH /Karuše/, zbog radova na kolovozu izmijenjen je režim odvijanja saobraćaja.

Na dijelu regionalnog puta Ugljevik - Glavičice u rejonu Starog Ugljevika zbog aktiviranog klizišta odvijanje saobraćaja je usporeno, naizmjenično jednom trakom.

Na regionalnom putu Ukrina - Klupe, u mjestu Šnjegotina u toku su radovi na rekonstrukciji puta i 2. mosta, zbog čega se saobraćaj na mjestu izvođenja radova odvija naizmjenično, jednom saobraćajnom trakom.

Zbog klizišta jednom trakom, naizmjeničnim propuštanjem vozila saobraćaj se odvija na regionalnom putu Ukrina - Gornja Vijaka.

Na lokalnom putu Gornja i Donja Piskavica, u mjestu Strike, saobraćaj se zbog klizišta odvija jednom trakom naizmjenično.

Zbog oštećenja nadvožnjaka kod "NIS petrol" pumpe u Trnu saobraćaj se preko nadvožnjaka odvija jednom trakom, dok teretna vozila ne saobraćaju.

Zbog klizišta, na lokalnom putu Svodna - Brezici, na području opštine Novi Grad saobraćaj se odvija jednom trakom.

Na regionalnom putu Površnice - Lopare saobraćaj teretnih vozila je preusmjeren na putni pravac Lopare - Priboj - Banj Brdo.

Na području Federacije BiH saobraćaj je zbog radova obustavljen u tunelu "Jasen" na putu Prozor - Jablanica.

Putnička i manja teretna vozila saobraćaju obilaznicom oko tunela, dok se teretna vozila teža od 7,5 tona, sa izuzetkom autobusa, usmjeravaju na alternativne pravce Mostar - Široki Brijeg - Posušje - Tomislavgrad - Kupres - Bugojno i Mostar - Sarajevo - Busovača - Novi Travnik - Bugojno.

Zbog radova na mostu u mjestu Reljevo na putu Jošanica - Rajlovac, kao i na mostu preko rijeke Drine u Goraždu saobraćaj je obustavljen i preusmjeren na alternativne pravce.

Na magistralnom putu Nemila - tunel "Vranduk", zbog radova na gradilištu budućeg auto-puta, obustavlja se saobraćaj od 0.30 do 5.00 časova.

Za vrijeme obustave putnička vozila koriste lokalnu obilaznicu, dok vozila teža od 7,5 tona koriste alternativne pravce Doboj - Šićki Brod - Sarajevo i Žepče - Zavidovići - Olovo - Sarajevo.

Od 23.00 do 8.00 časova na relaciji Doljani - Žitomislići - Buna - Podveležje kreće se vangabaritni prevoz.

Na graničnim prelazima u BiH nema dužih zadržavanja.

Na graničnom prelazu Hum nije dozvoljen ulazak u Crnu Goru, dok je granični prelaz Deleuša od ranije zatvoren zbog radova. Na graničnom prelazu Metaljka na putu Čajniče-Pljevlja moguć je ulazak u Crnu Goru u vremenu od 7.00 do 19.00 časova.

Srbija je otvorila svoje granične prelaze sa BiH bez neophodnog testa na virus korona.

Građani BiH mogu ući u Srbiju u tranzitu kroz Hrvatsku ne dužem od 12 časova, bez testa na virus korona.

BiH otvorila je granice prema Hrvatskoj, Srbiji i Crnoj Gori, a odluka se odnosi samo na građane te tri zemlje.

Ulazak u BiH za strane državljane omogućen je uz negativan PCR /pi-si-ar/test na virus korona koji ne smije biti stariji od 48 časova.

Ulazak u Crnu Goru iz BiH moguć je samo uz obavezni pi-si-ar, "Elisa" ili "Eclia" test star maksimalno 72 časa.

Djeca do pet godina ne moraju imati urađen jedan od navedenih testova kako bi ušli u Crnu Goru.