Maja Perišić: Ljubav prema medicini srušila sve prepreke

Da opet biram kojom profesijom bih se bavila, to bi bila medicina, jer uživam u mom poslu, ističe Maja Perišić, koja još nije napunila 25 godina, a uspješno krči sve prepreke na putu da postane najmlađi doktor medicinskih nauka u istoriji BiH.

Medicinski fakultet u Banjaluci završila je sa skoro svim desetkama u indeksu, a poručuje da formulu uspjeha čine volja i motivacija i dodaje da nema boljeg osjećaja nego pomoći drugoj osobi koja je u nevolji.

"To je neprocjenljivo. I danas kada vidim pacijenta kome sam pomogla, njegovu zahvalnost i sam taj čin da sam nekome pomogla i otklonila bol i problem, me čini zaista srećnom", napominje Perišićeva.

NN: Kada i zbog čega ste se odlučili da postanete ljekar i kako sada posmatrate tu Vašu odluku?

PERIŠIĆ: Još od ranog djetinjstva sam znala da će moja karijera ići u smjeru medicine. Većina članova moje porodice se bavi medicinom, tako da gledajući prvenstveno mog oca i njegov humani rad, podstaklo me je da se i ja bavim istim poslom. Mislim da je to profesija koja je veoma odgovorna i zahtijeva puno konstantnog rada i truda. I, naravno, mnogo odricanja. Svi koji studiraju medicinu znaju koliko je teško završiti jedan od najtežih fakulteta. Mnogo je tu borbe, rada, neprospavanih noći, ali najbitnije su želja i volja i sve se na kraju isplati. Opet da mogu da biram kojom profesijom bih se bavila, opet bi to bila medicina. Jednostavno sam uvijek znala šta želim. Uživam u mom poslu.

NN: Pošto ste po završetku fakulteta upisali specijalizaciju, čime ste postali najmlađi specijalizant, na putu ste i da postanete najmlađi doktor medicinskih nauka u istoriji BiH, koja je formula tog uspjeha?

PERIŠIĆ: Formula uspjeha su definitivno volja i motivacija. Da bismo ostvarili nešto, prvenstveno to jako moramo željeti, jer je mnogo prepreka na tom putu. Znam dosta mojih kolega koji su odustali jer su se jednostavno umorili ili nisu imali dovoljno želje da to završe. Nikad ne treba odustajati, to je ono što ja svima kažem. Medicinu sam završila sa skoro svim desetkama na šta sam jako ponosna. Kod mene nikada nije bilo sredine, ili znam sve ili ništa. Ja sam veliki perfekcionista i volim da sve što radim, radim kako treba. Mislim da je to jako bitno u medicini da biste sutra bili dobar i uspješan ljekar. Jer nečiji život je u vašim rukama. To je ogromna odgovornost.

NN: Koliko je Vaše obrazovanje iziskivalo odricanja?

PERIŠIĆ: Mnogo. Gradivo je obimno i jednostavno zahtijeva dosta vremena da se spremi. Neki od naših ispita imaju i po 3.000 stranica, dosta je to informacija. Iskreno, na početku mi je bilo teško da se naviknem na toliko podataka, ali vremenom uz veliku želju, i naravno ljubav prema medicini, svaka prepreka se savlada. Veliku zahvalnost u tome dugujem mojoj porodici i prijateljima, koji su uvijek bili moja najveća podrška. Po završetku fakulteta upisala sam specijalizaciju iz medicine rada. Sviđa mi se ta oblast u koju spadaju ljekarski pregledi za vozače, ljekarski pregledi za posao, sistematski i periodični pregledi. Jako sam zadovoljna tokom specijalizacije, s obzirom na to da sam sa nepunih 25 godina najmlađi specijalizant ikada na našoj klinici. Tokom studiranja bila sam član sekcije za naučnoistraživački rad, što je moja velika ljubav, pa je tako logičan slijed događaja bio upis na doktorske studije na Medicinskom fakultetu. Na taj upis na doktorske studije sam najponosnija.

NN: Koji su Vaši savjeti za mlade ljude koji planiraju da studiraju medicinu?

PERIŠIĆ: Možda sam subjektivna, ali za mene je to najbolji posao na svijetu. Svima preporučujem da upišu medicinu. Mislim da nema boljeg osjećaja nego pomoći drugoj osobi koja je u nevolji. To je neprocjenjivo. I danas kada vidim pacijenta kome sam pomogla, njegovu zahvalnost i sam taj čin da sam nekome pomogla i otklonila bol i problem me čini zaista srećnom.

NN: Sekcija za pružanje prve pomoći Medicinskog fakulteta u Banjaluci, na čelu s Vama kao vođom tima, pobijedila je na državnom takmičenju u pružanju prve pomoći. Kako ste postigli taj rezultat?

PERIŠIĆ: Ljubav prema prvoj pomoći je ogromna. U gimnaziji smo imali svoj tim i nekako smo oduvijek željeli da postanemo prvaci države. Ta nam se želja kasnije i ostvarila. Ja se još od 14. godine bavim tim poslom i učenje na raznim kampovima na kojima sam dobila diplomu instruktora su mi puno pomogli i kasnije tokom studiranja da lakše savladam razne oblasti. Dolaskom na fakultet priključila sam se sekciji prve pomoći i postala vođa tima. Svi članovi moje sekcije su mi kao porodica. Vježbali smo svaki dan i to je i doprinijelo da osvojimo prvo mjesto u državi. Jako sam ponosna na njih i naš timski rad. Jednostavno, kada se spoje ljudi koji vole da rade i imaju želju, uspjeh je neizostavan. Nakon toga sam imenovana za koordinatora sekcije prve pomoći na Medicinskom fakultetu. Svake godine vršimo edukaciju naših studenata i doprinosimo širenju znanja o prvoj pomoći i njenom značaju. Mnogi ljudi koji se ne bave medicinom su nam se javljali da se priključe obuci pa smo odlučili da od ove godine radimo obuku i s ljudima koji se ne bave medicinom. Prva pomoć nije nimalo teška, brzo se savlada, a ima ogroman značaj. Jer se svi možemo naći u toj situaciji da spasimo nekome život. To govorim prvenstveno zbog hitnih stanja u kojima su sekunde bitne. I koji nemaju vremena za dolazak hitne pomoći. Kompletna ekipa se zalaže za humanitarni rad i svi naši članovi su volonteri.

Tri strana jezika

NN: Da li, pored svih obaveza, imate vremena i za aktivnosti koje nisu usko u vezi s Vašim zanimanjem? Imate li neki hobi, bavite li se možda sportom?

PERIŠIĆ: Moram priznati da imam mnogo obaveza, ali sve se može stići. Veliki sam ljubitelj putovanja, tako da čim ugrabim neku priliku, putujem. Pored toga, obožavam strane jezike i govorim engleski, ruski i italijanski. Bavila sam se i manekenstvom. U slobodno vrijeme volim gimnastiku, kojom sam se bavila u srednjoj školi.