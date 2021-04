Majka Hrabrost dobija bistu ispred banjalučkog porodilišta

BANJALUKA - Jelena Trikić, poznatija kao Majka Hrabrost, uskoro bi trebalo da dobije bistu ispred zgrade banjalučkog porodilišta, a inicijativu za izradu i postavljanje biste pokrenuo je Nebojša Stupar ispred Fondacije "Za život".

Bistu je izvajao Bojan Mikulić, akademski vajar, a ona je trenutno u jednoj smederevskoj livnici i čeka konačan izgled u bronzi.

Ovom prilikom Stupar za "Nezavisne" kaže da Fondacija "Za život" poziva sve zainteresovane ljude dobre volje da finansijski pomognu u postavljanju biste koja će podsjećati na herojski čin Jelene Trikić.

Uplate se mogu vršiti na račun Fondacije "Za život", a kako Stupar ističe, sav višak novca, ukoliko ga bude bilo, biće raspodijeljen tako da jedan dio dobije Nikola, Jelenin sin, a drugi dio dvije ili tri porodice sa najviše djece u Republici Srpskoj.

Podsjećamo, Jelena Trikić preminula je 2012. godine od posljedica tumora na mozgu, nakon što je na početku trudnoće odbila preporučeni abortus i dalje liječenje kako bi rodila sina Nikolu, koji je danas živ i zdrav i ima osam godina.

"Za Jelenu Trikić i njenu herojsku odluku u iskušenju u kom se našla 2012. godine čuo sam iz medija. Tada još nije postojala moja fondacija 'Za život'. Jelena se upokojila 18. novembra 2012. godine, a Fondaciju sam kao idejni tvorac sa još četiri prijatelja osnovao 2018. godine. Radi boljeg razumijevanja čitave priče smatram da je bitno spomenuti to da je ova fondacija nastala iz obećanja koje sam dao majci na samrti, a koja je od 2014. do 2015. godine prošla poseban period - period tjelesnog umiranja, ali duhovnog rađanja", počinje sopstvenu ispovijest Nebojša Stupar. On otkriva da se njegova majka borila sa veoma agresivnim rakom dojke, te da je prošla hemioterapije i zračenja.

"Moja majka Gordana je tokom borbe protiv bolesti, uviđajući uzročno-posljedičnu vezu abortusa i karcinoma, postala vjerujuća žena koja se gorko kajala zbog učinjenih abortusa tokom i poslije ratnih godina, a teška bolest je bila okidač za njeno iskreno pokajanje i moje obećanje da ću se njoj za dušu boriti da makar jedna duša bude spasena od abortusa", priča Stupar.

On otkriva koliko se divi Jeleninoj borbi, koja je žrtvovala svoj život za život svog djeteta odbijajući liječenje citostaticima i zračenjem.

"Donijela je ispravnu odluku i danas njen Nikola živi i ide u školu, raduje se životu. Divio sam se njenom podvigu i rekao da ovoj ženi treba podići spomenik da ga svi vide i da se mlade generacije uče na primjeru ove hrabre majke. Zaista bi bio veliki propust i šteta za cijelo društvo imati ovakav primjer a ne objavljivati ga našoj omladini koja je bombardovana satanističkim sadržajima sa medija. Jednostavno, tako je malo primjera požrtvovanja za druge", kaže Stupar.

On vjeruje da je gordost najveći neprijatelj čovjekove duše, da iz nje proizlaze svi drugi grijesi, te da je jedan od najgorih koje čovjek može da učini sprečavanje rođenja djeteta ubijajući ga u njegovom začetku.

"Jelena Trikić, Majka Hrabrost, svojim nesvakidašnjim podvigom je dotakla srca mnogih i njen primjer žrtve ne bi smio ostati zaboravljen ili skrajnut, već istaknut kao poseban herojski čin žrtve majke za svoje tek začeto dijete. Želim da nam djeca, koja su budućnost ovog naroda, iz tog primjera uče i uvijek se žrtvuju da rode svu djecu koju nam Bog šalje u naš svijet, a nikako da ih ubijaju nalazeći sulude izgovore za to", ističe Stupar. On je, kako kaže, za izradu biste kontaktirao Mikulića jer ga smatra našim najboljim aktivnim vajarom.

"Na ideju o podizanju spomenika Jeleni Trikić, Majci Hrabrost, odgovorio sam odmah pozitivno, samim tim što je smatram simbolom žrtvovanja za pokolenja. Organizacija ima pronatalitetnu ideju, a ja kao otac četvoro dece sam svesrdno to podržao. Skulptura ima elemente nadrealnog. Trenutno se nalazi u Smederevu na livenju u bronzi", prokomentarisao je kratko svoj rad na ovoj bisti Bojan Mikulić.

Fondacija "Za život" dobila je usmeno odobrenje Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske za postavljanje biste, a pismeno odobrenje očekuju krajem godine nakon najavljene rekonstrukcije zgrade Klinike za ginekologiju i akušerstvo UKC RS.