Majkama koje ne rade 206 maraka mjesečno

BANJALUKA - O zakonu o majci o kojem se uveliko govorilo krajem prošle godine ponovo bi moglo biti riječi idućih dana, a od četiri predložene varijante usaglašene su dvije, odnosno da nezaposlene majke primaju mjesečno 206 KM za svako dijete, a one koje rade duplo manje.

Predsjednik Republičkog Udruženja porodica sa četvoro i više djece "Četiri plus" Milovan Gotovac rekao je "Glasu Srpske" da su sa stručnom službom Ministarstva za demografiju usaglasili da u izradi zakona o majci budu sada dvije varijante koje bi dale pozitivne efekte na populacionu i pronatalitetnu politiku RS.

"Naravno te varijante se u kasnijim fazama mogu dorađivati i korigovati. Usaglašeni stavovi odnose se na to da pravo na materijalni dodatak imaju sve majke s tim da i ona i djeca moraju biti rezidenti Republike Srpske. Taj status ne može biti formalan i dijete je dužno pohađati školu u Srpskoj", rekao je Gotovac.

Prema tim varijantama, nezaposlene majke bi imale pravo na mjesečnu novčanu naknadu u iznosu od 20 odsto prosječne plate u RS za svako dijete do navršenih 18 godina života. Prema podacima za 2021. godinu, to bi bio dodatak od 206 maraka. One majke koje su zaposlene imale bi pravo na mjesečni dodatak za svako dijete u iznosu od 10 odsto od prosječne plate. To je 103 marke na osnovu prosječno isplaćene plate za 2021. godinu.

"Ovaj pronatalitetni zahvat u vidu zakonskog rješenja koštao bi Srpsku oko 250 miliona maraka godišnje. Ovakvo zakonsko rješenje imalo bi brz efekat na građane Srpske i smatramo da bi u startu smanjio odliv stanovništva, prije svega majki i djece", kazao je Gotovac i dodao da bi predloženim mjerama bilo obuhvaćeno oko 164.000 porodica.

Udruženje "Četiri plus" smatra i da sve majke koje su rodile četvoro i više djece, a koje ne rade i nisu ostvarile pravo na penziju sa 60 godina života, imaju pravo na penziju u visini 20 odsto prosječne plate. To je 206 maraka za prošlu godinu.

"Majke koje su zaposlene, a rodile su četvoro i više djece koja su starija od 18 godina, trebalo bi da imaju pravo na 20 odsto prosječne plate do penzionisanja. One koje su starije od 65 godina, a nisu ostvarile pravo na penziju, trebalo bi da imaju pravo na prosječnu penziju koja za prošlu godinu iznosi 370 maraka", dodao je Gotovac.

Dalji korak je, naveo je on, formiranje ekspertske grupe.

"Čekamo premijera Srpske da da zeleno svjetlo za formiranje ekspertske grupe", kazao je Gotovac.

On je naveo da su održali mnoge sastanke sa političkim partijama te da su oni podržali njihove prijedloge.

Fond

Republičko Udruženje porodica sa četvoro i više djece "Četiri plus" predložilo je i osnivanje fonda za pronatalitetnu politiku, koji bi bio odvojen od strane drugih institucija i bavio bi se isključivo pitanjima iz tog domena. Direktora fonda, koji bi imao pet članova, imenovala bi Vlada Republike Srpske.