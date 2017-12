Mali pacijenti slikaju odijela za svemir

TUZLA - Mališani sa Odjela hematologije i onkologije na UKC Tuzla naslikali su radove uz pomoć umjetnice Edine Selesković, koji će biti prikazani na replici svemirskog odijela zajedno s radovima djece oboljele od raka širom svijeta.

Kompanija "ILC Dover", koja izrađuje NASA odijela, pričvrstit će dječje radove na predivnu repliku nazvanu "Exploration" (Istraživanje).

Ovo će biti četvrta serija umjetničkih svemirskih odijela. Do sada su serije nazvane "Nada", "Hrabrost" i "Ujedinjenost". Mališani su izrađivali i umjetničke razglednice i poruke, koje će biti poslane astronautima Internacionalne svemirske stanice kao dio međunarodne kompilacije elektronskih umjetničkih radova.

A kako je uopšte UKC Tuzla postao dio ovog projekta, objasnila je za "Nezavisne" Seleskovićeva.

"Ovo je program koji se već radi četiri godine. Mi smo se povezali preko mog projekta 'Think Freedom' preko naših partnera koji to rade u Ekvadoru za nas. Tamo je naš partner Maria Lanas, koja je pokrenula projekat 'Project postcard'. Nju je kontaktirala astronautica želeći sarađivati s njom. Onda je ona rekla da ima jedna fenomenalna priča u Sarajevu i u Tuzli. Pošto sam ja rodom iz Tuzle, htjela sam da to bude Tuzla. Tako smo s astronauticom Nikol Stot stupili u kontakt", kaže Seleskovićeva.

U ovom inspirativnom projektu "Art Space Suit", pod podrškom NASA, djeca slikaju komadiće odijela koje će NASA sastaviti i koja će služiti njihovim astronautima. To su do sada radile samo bolnice u gradovima koji imaju svemirske centre, odnosno američki partneri čiji su astronauti na Međunarodnoj svemirskoj stanici.

BiH i Tuzla su među prvima koji nemaju svemirski program, a sudjeluju u ovome.

"Te komadiće odijela, oni slikaju, mi ćemo sve zapakovati i vratiti u Hjuston. Tamo će sašiti to odijelo zajedno s radovima djece iz drugih bolnica. To će sve zajedno biti u Hjustonu, a onda i u svemiru", ispričala je ova tuzlanska umjetnica.

Edin Husarić, načelnik Klinike za dječje bolesti UKC Tuzla, kazao nam je da je i mališanima i osoblju veoma drago što su dio globalnog projekta.

Maligne bolesti druge su po uzroku smrtnosti djece i kod nas i u svijetu. Osim medicinskog aspekta liječenja, mališanima je potrebna i psihološka podrška da se ne osjećaju drugačijima od ostale djece.

"Pomisao da oni rade nešto što će biti lansirano u svemir, jako ih je obradovala", rekla je Lejla Dostović-Hamidović, doktorica Klinike za dječje bolesti UKC Tuzla.