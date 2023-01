Mališani svojim pojanjem upotpunjuju nedjeljnu liturgiju

DOBOJ - Odgovarati nedjeljom na liturgiji i pjevati na koncertu nije isto, jer je trema veća kada se publici gleda u oči, priznali su članovi Dječjeg crkvenog hora "Javor", koji su se u hramu Svetih apostola Petra i Pavla predstavili duhovnim numerama posvećenim Božiću.

Mališani jednom mjesečno svojim pojanjem upotpunjuju nedjeljnu liturgiju u ovom hramu, a jednom sedmično imaju probu.

Na naše pitanje kako su postale članice hora, Barbara Bukejlović i Hristina Mirković odgovaraju:

"Vrlo spontano, imala sam nastup, bila sam dio programa, crkveni hor je takođe tada izvodio svoj program i samim tim sam postala član. Na početku mi je bilo malo napeto i nisam se baš odmah spojila sa svim tim programom, ali rad i trud su se isplatili", priča Barbara, koja je prije četiri godine postala član hora i pjeva prvi glas.

"To je bilo pred Vaskrs. Dok sam bila s tatom na liturgiji, gledala sam kako jedna djevojčica pjeva na pijevnici i svidjela mi se ta muzika, pa smo se raspitali i našla sam hor u kojem sam sada član. Nije uopšte zahtjevno, pjevamo, družimo se", iskrena je Hristina.

U duhovnom pojanju djeci nije ništa teško da savladaju, kaže Ljubica Timanović, dirigent hora, a na sedmičnim probama daju svoj maksimum.

"Ono što djeca obično smatraju da je jako teško, to naučimo direktno nedjeljom na liturgijama, tu se najbolje nauči. Mi smo ovdje svi jednaki. Naravno, neko je malo više talentovan, neko malo manje, ali na kraju, kada prođe izvjestan broj proba, to se sve poravna i mi djelujemo kao jedan glas, tu nema solista. Mi se bavimo duhovnom muzikom, to je posve nešto drugo", rekla je Timanovićeva.

Hor broji tridesetak članova, ali zbog sezone gripa nije nastupio u punom sastavu. Osnovan je 2016. godine, a ime "Javor" nije ponio slučajno.

"Do prije Drugog svjetskog rata u Doboju je djelovalo Srpsko pjevačko društvo 'Javor' i mi smo odlučili da ova dječica ponesu taj naziv i da nastavimo duhovnu tradiciju koja je bila prekinuta u Drugom svjetskom ratu. U toku godine imamo raznih koncerata, počevši od onih humanitarnih, učestvujemo u kulturnom životu grada Doboja i trudimo se da se svakom ko nas pozove odazovemo, da održimo naš koncert i pokažemo šta znamo", kazao je đakon Vlado Mojević, koordinator hora.