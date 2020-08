Mandić: FBiH nabavlja 800.000 vakcina protiv virusa korona

SARAJEVO - Vlada FBiH je na današnjoj sjednici donijela odluku o nabavci 800.000 vakcina protiv korona virusa u okviru međunarodnog programa, izjavio je federalni ministar zdravstva Vjekoslav Mandić.

Vlada je, naime, usvojila informaciju o potrebi nabavke vakcine za FBIH u okviru COVAX mehanizma, prenosi "Klix".

Mandić je pojasnio da se radi o količini za 40 odsto stanovništva, a to je procjena nabavke koju preporučuje Svjetska zdravstvena organizacija.

"Iznos po jednoj vakcini je od 10 do 11 dolara, što znači da je upuan iznos oko 13 miliona KM. Dužni smo do 31. augusta obavijestiti Ministarstvo civilnih poslova da ćemo pristupiti ovom programu, a do 15. septembra onda uplatiti 15 posto sredstava. Potrebno je, naime, vakcinisati 40 posto stanovništva kako bi dalje došlo do kolektivnog imuniteta", kazao je Mandić.