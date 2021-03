Mandić: Trudili smo se da nabavimo vakcine, ali teško ide

Federalni ministar zdravstva Vjekoslav Mandić tvrdi da se vlast trudila da nabavi vakcine protiv virusa korona, ali da to teško ide. Komentarisao je i tešku epidemiološku situaciju u Bosni i Hercegovini.

U intervjuu za BHT1 je napomenuo da je epidemiološka situacija vrlo ozbiljna te da je to posljedica ponašanja od prije 15-20 dana. Tvrdi da je Krizni štab Federacije Bosne i Hercegovine učinio sve što je u njegovoj moći i da je pod utiskom da se nije znalo da mjere postoje.

Smatra da su najviše zakazali oni koji su trebali nadzirati provođenje mjera - općinske i kantonalne institucije.

Kako je kazao Mandić, nije tačno da je entitetska vlast zanemarila mjere, što je zamjerka nižih nivoa vlasti. Potcrtao je da je isključiva odgovornost na kantonima za provođenje mjera.

"Narodu je valjda dosta mjera i smatra da nema virusa. Slavio se 8. mart, dovođene su razne pjevaljke. U nekom restoranu je bilo 400 ljudi. Policija to nije mogla zaustaviti", dodao je.

"Teško nam ide nabavka vakcina"

Odgovorio je na pitanje da li bi epidemiološka situacija bila bolja da je počela vakcinacija.

"U Srbiji imate situaciju da to nije tako. Oni imaju najviše vakcinisanih stanovnika u regiji, a u prosjeku dnevno imaju četiri hiljade pozitivnih na virus. Kada imate vakcine i dalje morate imati mjere", smatra Mandić.

Podsjetio je da će se situacija popraviti kada dvije trećine stanovništva bude vakcinisano. Izjavio je da se kantonalna vlast u Sarajevu treba pitati zašto je u glavnom gradu veliki broj zaraženih.

Smatra da entitetska vlast nije zakazala ni po pitanju nabavke vakcina. Uvjerava da je učinjeno sve da se na vrijeme registruje za nabavku vakcina preko mehanizma Kovaks.

"Kada smo shvatili da će to biti odgođeno, pokušali smo nešto sami uraditi. Međutim, znate da to teško ide i da ćemo imati masu problema", ukazao je.

Rekao je da federalnoj vlasti teško ide i nabavka ruske vakcine Sputnjik V.

"Federacija se trudila i napravila ad hoc tim. Tu su bili predstavnici parlamenta i zvali smo predstavnike Transparency Internationala", naveo je.

Kao razlog što je Republika Srpska uspjela nabaviti ovu vakcinu je istakao to što ima svog veleprometnika.

Tvrdi da u FBiH to nije slučaj, jer se niko ne želi prijaviti da bi se to postiglo. Upitan je zašto je to tako, tj. da li su na to utjecala dešavanja s početka pandemije.

"Vjerovatno se i tako mogu posmatrati stvari. Nama je kompanija Pfizer jasno rekla da žele razgovarati samo s državom. Proizvođač želi razgovarati samo s državom", odgovorio je.

Obećao je da će pokušati pronaći veletrgovca za FBiH, iako je sarajevska kompanija Medimpex odustala od nabavke vakcina, prenosi Klix.ba.

O krivičnoj prijavi protiv njega i drugih zvaničnika

Nije želio komentarisati to što je protiv njega, federalnog premijera Fadila Novalića, predsjedavajućeg Savjeta ministara BiH Zorana Tegeltije i ministarke civilnih poslova Ankice Gudeljević BiH podnesena krivična prijava jer nabavka vakcina i znatno kasni i time se ugrožavaju životi građana.

"Mi se moramo držati zakona. Razumijem narod da želi imati vakcine. I ja bih želio da imamo veliki broj vakcinisanih", dodao je ministar Mandić.

"Nisam se osjećao lagodno prilikom vakcinisanja"

Prema njegovim riječima, kada se vakcinisao vakcinama kompanije AstraZeneca doniranim iz Srbije, nije se osjećao lagodno, jer još nisu nabavljene veće količine vakcina. Ponovio je da vlast to još ne može uraditi.

Kako je kazao, sve kompanije obećavaju da mogu nabaviti vakcine, a onda se povuku kada treba doći do potpisivanja ugovora.

Takođe tvrdi da su mu pojedini odgovorili da ne treba brinuti u slučaju velikog broja zaraženih, a da je on na to upozoravao.

Poručio je da se građani moraju truditi da ne obole tj. da poštuju epidemiološke mjere. Nada se da će se aktuelnim mjerama smanjiti broj zaraženih osoba.

Upozorio je da će se, ako se nastavi rast broja zaraženih, pacijenti morati smještati u sportske dvorane i druge prenamijenjene prostore.

Kako je kazao, restriktivnije mjere će biti uvedene ako se nastavi eksponencijalni rast broja zaraženih.

Podsjećamo, rad ministra Mandića mnogi osporavaju smatrajući da nije adekvatno djelovao tokom pandemije koronavirusa. Kritikovan je i zbog toga što je vakcinisan AstraZenecinim vakcinama doniranim iz Srbije. To je ocijenjeno neprihvatljivim s obzirom na njegov dosadašnji (ne)rad. Mandić je poručio da se vakcinisao da bi javnosti svojim primjerom pokazao da je vakcinisanje bezopasno.