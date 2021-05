Manji broj pacijenata u Srpskoj, stabilizaciju iskoristiti za veći obuhvat vakcinacije

BANJALUKA - Broj pacijenata na UKC-u manji je u odnosu na mart i april. Ali ne znači da će tako i ostati posebno zbog prazničnog perioda, upozoravaju ljekari. Trenutno je na UKC-u 275 kovid pacijenata sa teškom ili srednje teškom kliničkom slikom.

"I daje imamo teških pacijenata imamo dosta ljudi mladjih i srednje životne dobi,da imaju srednje tešku ili tešku kliničku sliku, trenutno je 275 hospitalizovanih od čega je u suštini sve teški do srednje teški pacijenti", rekao je Dragomir Radošević, doktor u kovid Urgentnom centru.

Poštovanjem mjera, slušanjem savjeta stručnjaka ali i vakcinacijom možemo pobijediti zarazu, kažu ljekari. Dobar korak ka tome je broj vakcina koji je stigao u Srpsku. Trenutno je to 80 000 Sinofarma direktnom nabavkom, 18.000 iste te vakcine, od donacije. 25.000 vakcine Sputnjik. 40.000 Fajzera. One koje su juče stigle, treba da dobiju odobrenje Agencije za lijekove BiH, što bi trebalo da se desi sledeće sedmice kada bi počela i njihova distribucija domovima zdravlja širome Republike. Ministar zdravlja rekao je, juče, da se čeka još 100.000 Sputnjika i to u narednih 15-ak dana

“Za nekih par dana imaćemo 150.000 u Republici Srpskoj do kraja maja i 200.000 time ćemo značajno ubrzati vakcinaciju i nadajmo se vratiti se nekom našem normalnom životu", izjavio je Alen Šeranić, ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske.

Stabilizaciju epidemiološke situacije treba iskoristiti upravo za veći obuhvat vakcinacije kažu iz Instituta. Građane koji su došli na red za vakcinu juče su pozvali da to i učine ali upozoravaju da provjerene informacije mogu da dobiju u Domu zdravlja, Institutu ili Ministarstvu zdravlja .

“Samo prava i odgovarajuća istinita informacija kada govorimo koju vakcinu da primi, gdje i na koji način u narednom periodu u stiže 100 000 vakcina samim tim očekujemo da u maju imamo veći obuhvat vakcinacije", istakao je Branislav Zeljković, direktor Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske.

Po svoju dozu bez zakazivanja sutra u hali banjalukog velesajma mogu strariji od 65. Vakcinu proizvođača “Astra Zeneka” mogu primiti od 9 do 15 časova.

(ATV)