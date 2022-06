Marfi: Prevazići politiku prošlosti, podjela i straha

Prevaziđite politiku prošlosti, podjela i straha, rekao je danas na Jahorini američki ambasador u Bosni i Hercegovini Majkl Marfi na Mirovnoj političkoj akademiji u hotelu Board gdje je razgovarao sa grupom mladih političara koji dolaze iz različitih političkih stranaka iz cijele BiH.

Ove mlade ljude okuplja Mirovna politička akademija koju treću godinu zaredom organizuje USAID-ov projekat izgradnje mira PRO-Budućnost.

Svrha PRO-Budućnost Mirovne političke akademije je pružiti mladim političarima i političkim aktivistima priliku za osnaživanje u mirovnom djelovanju na početku svog političkog angažmana, te da na to budu inspirisani primjerima pomno odabranih predavača koji će im se obratiti u šest dana koliko Akademija traje.

"Veliko je zadovoljstvo biti sa mladim ljudima, mladim političarima koji će nadam se oblikovati bolju budućnost u ovoj zemlji. Ovdje smo prvenstveno kako bismo omogućili mladoj generaciji političara da nauče da vode računa o onome što je bitno za sve birače u ovoj zemlji, za pripadnike svih etničkih grupa, ali prvenstveno za građane ove zemlje", rekao je Majkl Marfi.

Fokus edukacije mladih političara je na zagovaranju drugačije komunikacije u politici, kulture dijaloga i vještina koje će omogućiti da pitanja koja razjedinjavaju narode u BiH rješavaju mirnim putem.

"Važno je održavanje konstruktivnog dijaloga. Važno je razgovarati kako bi se identifikovala važna pitanja za građane i kako bi se na taj način došlo do najboljih rješenja za građane, odnosno onog što njih brine. To ne znači da svi moraju imati isto mišljenje i da se svi u svemu slože. Treba imati različite poglede, razmišljanja, ali treba raditi na pronalaženju kompromisa, a to je moguće samo kroz dijalog. Ono sto podrazumjeva ovaj proces je tolerancija. Morate biti u stanju poslušati onog drugog, poslušati šta njega brine, a kako bi ste pronašli ono zajedničko. Predugo je politička budućnost BiH bila talac političke prošlosti. Politika podjela nagriza tkivo ove zemlje, ugrožava se evroatlantska budućnost ove zemlje, a od toga profitiraju samo političari. Treba prevazići politiku koja se fokusira na podjele i širenje straha. Treba da prevaziđete zaostavštinu prošlosti koja nas već godinama vuče unazad. Vlada Sjedinjenih Američkih Država ponosno stoji uz vas u vašim naporima da stvorimo bolju budućnost", poručio je Majkl Marfi učesnicima ovogodišnje Akademije na Jahorini.

PRO-Budućnost (Povjerenje, razumijevanje, odgovornost za budućnost) je USAID-ov projekat izgradnje mira i povjerenja među građanima i građankama svih etničkih i vjerskih grupa u Bosni i Hercegovini. Provodi ga američka humanitarna organizacija Catholic Relief Services (CRS) sa partnerima: Caritasom BiH, Institutom za razvoj mladih KULT, Forumom građana Tuzla (FGT) i Helsinškim parlamentom građana Banjaluka (hCA).

Na PRO-Budućnost Političku akademiju se mogu prijaviti mladi političari i političarke od 20 do 30 godina iz različitih političkih stranaka koje djeluju u Bosni i Hercegovini. Zatim mladi zastupnici i zastupnice na svim nivoima vlasti, te politički aktivisti i aktivistice.