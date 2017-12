Marijan Bilić: Proširićemo radiološku dijagnostiku

Kada je u RS prije desetak godina razmatrana ideja da se u Banjaluci formira centar za radioterapiju, to je bilo vrlo ambiciozno, međutim Centar za radioterapiju IMC Banjaluka - "Affidea", dokazao je da takav poduhvat ne samo da nije nemoguć, nego je Banjaluka zahvaljujući njemu postala prepoznatljiva po kvalitetu pružanja usluga radioterapije u ovom dijelu Evrope.

Nakon samo sedam godina rada postali su vodeća radioterapijska ustanova u regionu i nagrađeni su statusom Centra izvrsnosti, a takav atribut nema nijedan centar u ovom dijelu Evrope.

Marijan Bilić, generalni direktor IMC Banjaluka, rekao je da im je plan da pored radioterapije rade i na razvoju radiološke dijagnostike, te da u regionu ubuduće budu još više prisutni.

NN: Kako je teklo formiranje centra, budući da je radioterapija jedna od najskupljih grana medicine?

BILIĆ: Kada je Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite RS 2006. godine pokrenulo inicijativu da se u Banjaluci formira centar za radioterapiju, to je bilo vrlo ambiciozno. Mi smo izabrani kao kompanija koja treba da formira centar za radioterapiju u sklopu UKC RS, a ujedno je tad nastala i ideja da se na istom mjestu formira i poliklinika. Te 2009. godine počela je izgradnja i mi smo imali zadatak da uradimo centar za radioterapiju za 12 mjeseci i da izgradimo dio južnog krila UKC RS. Ljudi uglavnom ne znaju da smo mi od tih 10.000 kvadrata izgradili 6.500 kvadrata prostora i predali na korištenje UKC RS. Centar je završen za svega 11 mjeseci i počeli smo raditi 2. avgusta 2010. godine. Najveći problem je bio pronaći medicinske profesionalce koji će raditi u centru, ali smo na svu sreću uspjeli da angažujemo renomirane medicinske stručnjake iz velikog broja radioterapijskih centara iz zemalja u okruženju.

NN: Koliko je pacijenata prošlo kroz terapije u ovom centru?

BILIĆ: Do danas smo liječili preko 10.000 pacijenata na teleterapiji i preko 3.000 pacijenata na brahiterapiji. Imamo ugovor sa FZO RS i oni osiguranicima plaćaju liječenje. Oni koji žive van Banjaluke i kojima nije potrebna hospitalizacija imaju organizovan vanbolnički smještaj, tako da ne moraju tokom terapije putovati kući. U Centru za radioterapiju IMC Banjaluka - "Affidea" imamo vrhunsku uslugu i u ovom dijelu Evrope mi smo jedini sa statusom referentnog centra. U periodu od 2012. do 2016. godine smo intenzivno sarađivali s "Hjuston Metodist" bolnicom u Teksasu, gdje smo uputili veliki broj naših stručnjaka na dodatnu obuku. Dakle, nismo bili sami u svemu tome da bismo došli do ove tačke gdje smo danas.

NN: Tehnike liječenja u Banjaluci jednake su kao u svijetu, ali neki radije biraju inostranstvo i to po znatno višim cijenama.

BILIĆ: Sve što se radi u svijetu radi se i kod nas. Bilo je, recimo, situacija kada pacijenti na vlastito insistiranje odlaze van RS da traže pomoć u inostranstvu, odakle ih ljekari šalju natrag u Banjaluku. Mi smo već mnogo puta dokazali da smo najbolji, da implementiramo najsavremenije tehnike liječenja, da imamo najbolje obučen medicinski kadar, a svoja znanja bezrezervno dijelimo jer smo, između ostalog, i nastavno-naučna baza Medicinskog fakulteta u Banjaluci. Svakako bih volio da bolesnih ima što manje, ali oni kojima zatrebamo - mogu biti sigurni da će biti zbrinuti na najbolji mogući način upravo u Banjaluci. Sistem u RS osiguranike upućuje kod nas, ali mi radimo i s privatnim pacijentima koji dolaze iz drugih država. Najbolju saradnju imamo s FZO Crne Gore, koji pacijente šalje u Banjaluku. Dolaze nam pacijenti iz Srbije s čijim fondom nemamo ugovore, zbog čega ti pacijenti plaćaju sami svoje liječenje. Radioterapijska tehnologija spada u red najskupljih u medicini, ali način primjene u najvećoj mjeri zavisi od medicinskih stručnjaka. Mi radimo na isti način kao kolege iz Hjustona, jer smo od njih učili. Prema tome, način i nivo liječenja kod nas je isti kao u Hjustonu ili drugim renomiranim radioterapijskim centrima u Evropi, samo što je značajno povoljniji i cjenovno daleko niži, mada je, realno govoreći, za naše uslove sve skupo, ali se FZO RS pobrinuo za svoje osiguranike, za koje on plaća ovo liječenje.

NN: Koliko je teško obezbijediti kadar za ovu granu medicine koji bi radio s tom savremenom tehnologijom?

BILIĆ: Mislim da je vrijednost svega zapravo samo u ljudima jer se oprema može kupiti, ali je teže pronaći obrazovane i obučene ljude koji znaju pružiti visoko sofisticirane medicinske usluge pacijentima. Najviše sam ponosan na naše mlade stručnjake iz RS koje smo u međuvremenu zaposlili u centru, jer za ovu tehnologiju niko do sada nije bio školovan kod nas. Mi smo pomogli da se u RS oformi sistem obrazovanja kadrova za rad u oblasti radioterapije: formirana je Katedra za onkologiju i radioterapiju na Medicinskom fakultetu Banjaluka, organizovane su specijalizacije iz radijacione onkologije i medicinske fizike, kao i smjer za edukacije radioloških tehnologa na Medicinskom fakultetu, što ranije nije postojalo u Banjaluci. Zaposleni kod nas imaju obavezu da se školuju i idu na kontinuiranu edukaciju.

Ponosan sam na ovo naše zajedničko postignuće, a posebno na to što je prvi specijalizant iz radioterapije prošle sedmice položio specijalistički ispit i time postao prvi ljekar specijalista radijacione onkologije iz RS koji je završio cjelokupnu specijalizaciju u RS. Domaće stručne kadrove ćemo nastaviti formirati, a već sada imamo nekoliko mladih na specijalizacijama i doktorskim studijama koji će u narednim godinama završiti svoju edukaciju.

NN: Vaši pacijenti kažu da nisu očekivali tako dobro organizovan cijeli tok liječenja, te da im mnogo znači razgovor s ljekarima koji im detaljno objasne postupak?

BILIĆ: U početku je postojala ideja da zaposlimo i stručnjake iz inostranstva, ali se nametao problem jezičke barijere, pa smo našli i zaposlili ljude koji govore našim jezikom. Pored liječenja, oni ohrabruju pacijente i pružaju im svaki vid verbalne podrške. Ljekar i kompletno osoblje su tu da objasne šta će se raditi i kako će se doći do najboljih rezultata, jer se oni najlakše postižu zajedničkim naporima pacijenta i medicinskog osoblja.

NN: Koji su planovi za naredni period, planirate li širenje u druge zemlje ili da se pozicionirate još negdje u BiH?

BILIĆ: "Affidea" je kompanija koja ima 235 različitih medicinskih kapaciteta u 16 zemalja Evrope. Naši centri godišnje urade preko šest miliona medicinskih usluga koje pruži 4.500 zaposlenih. Fokus nam je sada na radiološkoj dijagnostici s kojom planiramo biti više prisutni u regionu. U Srbiji već imamo dijagnostički centar i htjeli bismo da proširimo radiološku dijagnostiku i na Banjaluku i da informatički spojimo sve centre tako da bi svi pacijenti, bez obzira na to u kojem "Affideinom" centru obave dijagnostičku proceduru, dobili jednako kvalitetno medicinsko mišljenje. Do 2020. godine plan nam je da se proširimo u BiH, Srbiji, Crnoj Gori, i vjerovatno na Kosovu. U RS dijagnostika postoji u državnom sektoru, a mi želimo da doprinesemo dodatno razvoju radiološke dijagnostike. Uz radiološku dijagnostiku možemo govoriti i o širenju mreže centara za radioterapiju, kao i eventualno ostalih terapija koje u tom momentu budu potrebne, što se može postići formiranjem centara i u drugim gradovima RS, čime bismo približili kvalitetnu medicinsku uslugu svim građanima RS. Mi imamo puno ideja i ja se nadam da ćemo ih uspješno realizovati na dobrobit svih građana.

NN: U kakvom ste odnosu s pacijentima koji su prošli kroz liječenje, da li vam se danas javljaju?

BILIĆ: Osim pružanja visokokvalitetne medicinske usluge, osoblje IMC Centra za radioterapiju Banjaluka posebnu pažnju posvećuje i opštem dojmu kojeg pacijenti stiču tokom liječenja kod nas kako bi se što uspješnije izborili sa svim pratećim problemima vezanim za liječenje svoje ozbiljne i nadasve teške bolesti. Poštujem marketing, ali riječ čovjeka je najvažnija. Utisci pacijenata koji su bili kod nas se daleko čuju, pa nerijetko dobijem pozive pacijenata koji nam se javljaju po preporuci onih koji su se liječili kod nas. Mnogi naši pacijenti ostaju u kontaktu s nama, tako da smo u posljednjih nekoliko dana dobili pregršt lijepih želja od njih povodom nadolazećih praznika, a ja ću iskoristiti ovu priliku da svima njima poželim svaku sreću i sve najbolje u 2018. godini.