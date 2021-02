Marinku Umičeviću evropska nagrada za životno djelo, top menadžer

Marinko Umičević, tehnički direktor Tvornice obuće Bema i odbornik u Skupštini Grada Banjaluka, sportski radnik i humanista, jedan je od TOP 12 Evropskih Menadžera za Doživotno djelo, nagrade koja je dodijeljena u sklopu izbora Evropskih Najmenadžera.

U organizaciji Nezavisne agenicja za izbor najmenadžera je sarajevskom hotelu Holiday održano četrdesetdrugo proglašenje Evropskih Najmenadžera kojem je, zbog zdravstvenih mjera, osim nagrađenih, prisustvovalo 20-tak zvanica, između ostalih, član Predsjedništva BiH Željko Komšić, visoki predstavnik za BiH Valentin Incko i pet ambasadora susjednih zemalja.

Iako su se organizatori pridržavali svih zdravstvenih mjera, ceremonija je bila veličanstvena i uveličala sve one koji su tokom protekle godine, obilježene koronom i padom svjetske ekonomije, uspjeli da održe svoje biznise i čak i napreduju u poslu.

Nagrada se dodijelila menadžerima i ličnostima koji u kontinuitetu više decenija stvaraju izuzetan bisnis i time i bolji život i za svoju okolinu, za državu i za regiju.

"Jako mi je žao što nisam bio u mogućnosti da prisustvujem, ali sam istog dana imao obavezu da kao odbornik prisustvujem sjednici Skupštine Grada Banja Luka, a smatram da mi je to prioritet obaveza. Zahvaljujem se komisiji koja me je predložila, a i žiriju koji me je izabrao! Nagrada je za mene samo još jedna obaveza, a više se ne mogu promijeniti, niti želim. I dalje ću biti posvećen porodici, Bemi, sportu i sa velikim zadovoljstvom KKI Vrbas!", izjavio je Marinko Umičević povodom pomenute nagrade.