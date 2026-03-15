Marko Milošević ulovio soma od dva i po metra (FOTO)

BILEĆA - Kapitalni ulov zabilježen je na Bilećkom jezeru: Marko Milošević iz Bileće ulovio je soma dugog 257 centimetara i teškog 90 kilograma, a za ovaj podvig trebalo mu je oko sat vremena.

Milošević priča da je ribolov njegov životni hobi i da mu je upravo dugogodišnje iskustvo pomoglo da savlada ovu riječnu neman.

"Nakon ulova imao sam adrenalina pet minuta i to je to. Više mi je navika ribolov na krupnu ribu", rekao je Milošević.

Ističe da nikada nije imao priliku da ovoliku ribu vidi uživo, iako kaže da je u pitanju mršav primjerak, jer izlazi iz zime.

"Imao sam kapitalnih ulova i ranijih godina. Inače somovi sa ovom dužinom budu i preko 120 kilograma, ali je ovaj mršav, kako izlazi iz zime", pojasnio je Milošević za portal Direkt.

Uz njega na čamcu je sve vrijeme bila i supruga, a kako poručuje, nada se da će svoje granice prelaziti i dalje.