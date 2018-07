Marku Radoji prijete smrću

SARAJEVO - Upravni odbor BHRT-a u ponedjeljak bi trebao održati sastanak zbog određenih problema i nejasno definisanog opisa posla na određenim pozicijama u ovom javnom servisu. Jedna od tema biće i urednik informativnog programa Marko Radoja koji se našao na udaru kritika nakon što se u javnosti pojavila informacija da je voditeljima informativnog programa ovog javnog servisa zabranio da tokom informativnih emisija 11. jula nose Cvijet Srebrenice.

Radoja tvrdi da on nikome ništa nije zabranio i da je od sinoć dobio stotine prijetnji smrću zbog čega ne smije ući u Sarajevo, kako kaže, ni kriv ni dužan.

Za cijelu priču krivi "parastrukture koje vladaju BHRT-om", a koje ga, prema njegovom mišljenju žele smaknuti.

"BHRT-om vladaju parastrukture, to su judi koji su tu godinama, koji nemaju funkciju, a koji su jako dobro povezani s ostalim medijima, odnosno odgovaraju svojim strankama. Ja sam prvi urednik informativnog programa na BHRT-u u istoriji koji je došao van kuće i ja sam automatski bio na udaru tih parastruktura. Generalni direktor (Nikola Marković op.a.) je postavio Benjamina Butkovića za šefa projekata i u svojoj odluci kaže svi urednici informativnog programa odgovaraju isključivo Butkoviću, a prema statutu BHRT-a, nijedna odluka ne može biti jača od odluke legalno izabranih urednika. Generalni direktor je to uradio, kako sam kaže, da bi obuzdao urednike. Cilj tih parastruktura je moj odstrel, ja sam čovjek koji danas ne smije prošetati Sarajevom, ni kriv ni dužan", tvrdi Radoja.

Navodi da su pripreme za Srebrenicu počele mjesec i po prije 11. jula i da su svi kapaciteti informativnog programa za to bili iskorišteni, te da je svim novinarima i dopisnicima naredio da prate sve što ima veze sa Srebrenicom.

"Nisam zabranio nošenje Cvijeta Srebrenice, samo sam dao preporuku da ga voditelji ne nose, a svi naši novinari u živim uključenjima su nosili cvjetove i voditelji su koristili cvjetove. Imamo kodeks 'Knjiga ponašanja i uputstava za javne servise' koje nama radi BBC, u tom kodeksu stoji da pogotovo novinari u BiH, koja ima tešku istoriju i prošlost, nesređenu politiku i institucije, budu neutralni, jer znate da nikada nismo donijeli odluku koji su to naši praznici i koji su dani kada tugujemo. Mi čak ni dan kada se obilježava borba protiv side ne nosimo trake. Uoči Srebrenice sam dao preporuku da svi nose cvjetove osim voditelja, u to su bili uključeni i generalni direktor i svi ostali, i oni su mudro, a znajući da sam u pravu i šta se može desiti, sve prešutjeli i ostavili meni odluku. Direktor je trebao reći hoće li ili neće nositi, ali svi su, bojeći se za odmazde, sve prepustili meni. Noć uoči Srebrenice voditeljima sam poslao e-mail gdje u kojem sam preporučio da se cvijet ne nosi, ne zato što ne poštujem žrtve genocida, nego zato što ćemo otvoriti Pandorinu kutiju. Ja sam prvi novinar koji je 1997. godine u RS rekao riječ genocid, tada se ni slovo ‘g’ nije smjelo reći, a kamoli genocid. Znate li šta je to značilo u to vrijeme, dobio sam otkaz na RTRS-u zbog toga i jedva sam živu glavu izvukao. I danas ja nakon svega od svog Sarajeva, zbog nekih laži da sam srebrenicomrzac, dobijam pozive na linč i ubistvo", kazao je Radoja za Klix.ba.

Ističe da novinari i voditelji svoju počast žrtvama iskazuju svojim radom, prilozima i javljanjima uživo, što je bilo slučaj i sa Srebrenicom.

"Donio sam preporuku jer su mjesec dana prije Srebrenice počeli stizati zahtjevi za Bratunac, 3.500 stradalih Srba, Jasenovac, Jadovno i druga mjesta. Ja sam sve to odbijao upravo ne zato što ne poštujem žrtve, nego znajući šta to može izazvati. Danas dobijam zahtjeve da voditellji večeras odaju počast ubijenim Srbima u Bratuncu, i šta ja da radim? Mi na drugi način odajemo počast. No, parastrukture su iskoristile trenutak zbog nepostojanja menadžmenta, a niko mi nije dao priliku da objasnim zašto. Što se mene tiče, ne da nisam protiv, nego ću ja nositi cvijet, ali otvaramo Pandorinu kutiju jer imate sukobe gdje su Srbi i Hrvati zajedno učestvovali, Hrvatima je Oluja pobjeda, a Srbima tragedija, i šta ćemo onda? Naša država nije riješila te stvari, da jeste, znao bih šta da radim. Naša država je nedorečena. Ja ne znam ko će se meni danas izviniti, a ja i dalje ne mogu ući u Sarajevo", tvrdi direktor Informativnog programa BHRT-a.

Ističe da će Upravni odbor ovog javnog servisa u ponedjeljak raspravljati o ovome, ali i o "velikom rasulu" u BHRT-u.

"Ovdje je generalni direktor trebao presjeći i reći kako ćemo. Meni stalno stižu zahtjevi za Zlatište 21., znate kako je težak taj slučaj, pa danas za Bratunac da šaljemo kola, a mi nemamo kola i odmah će biti nije htio pratiti. Ja sve vrijeme pitam šta ćemo, da se dogovorimo i svi šute. Zbog toga sam rekao da od ovog trenutka neću da se potpisujem jer su meni svi mehanizmi izbačeni iz ruke jer Butković upravlja i kolima i ljudima, odlukom direktora on je iznad mene, zato će Upravni odbor o tome raspravljati", kazao je Radoja.