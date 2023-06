Mastercard® i UniCredit Bank Banja Luka uručili nagrade srećnim dobitnicima

Na svečanom uručenju glavne nagrade u nagradnoj igri koju je omogućila kompanija Mastercard®, zvanični sponzor UEFA Champions League, održanom u Centrali UniCredit banke Banja Luka, glavnu nagradu, dobitnici Lani Knežević, u ime UniCredit Bank a. d. Banja Luka, uručio je Predsjednik Uprave Banke, Gordan Pehar.

Plaćanje UniCredit Mastercard® karticama Lani Knežević iz Banjaluke donijelo je sreću i obezbijedilo put na finale UEFA Champions League - u svijetu klupskog fudbala, klasifikovan kao “fudbalski spektakl”.

Prve impresije pobjednice su oduševljenje, a posebno ju je obradovala činjenica da na finale, u sklopu osvojene nagrade, može povesti svog oca, sa kojim od malih godina redovno prati fudbalske utakmice.

„Prvenstveno želim da se zahvalim kompaniji Mastercard® i UniCredit banci Banja Luka, čiji sam zadovoljni klijent, na ovako vrijednoj nagradi. Zaista ste me obradovali, mada mislim da još uvijek nisam potpuno svjesna da sam osvojila ovakvu nagradu i da ću uskoro biti na finalu UEFA Champions League i to baš sa svojim tatom. Iako finale neće igrati naš omiljeni klub – Real Madrid, ne sumnjam da ćemo istinski uživati, kako u fudbalskom spektaklu, tako i u Istanbulu kojeg do sada nisam imala prilike posjetiti.“, istakla je vidno zadovoljna Lana.

Pored Glavne nagrade, Mastercard® je obezbijedio i 30 dodatnih nagrada – poklon vaučere Sport Vision-a u vrijednosti od po 200 KM.

“Kao Banka ostajemo usmjereni na digitalizaciju i unapređenje svojih digitalnih kanala i kartičnog plaćanja, kako bismo olakšali poslovanje klijentima te brzo i efikasno odgovorili na njihove potrebe, koje su uvijek prioritet, budući da sve što radimo radimo sa fokusom na svoje klijente. Iskoristiću priliku da ispred UniCredit Bank Banja Luka čestitam dobitnici glavne nagrade te da joj poželim srećan put na zaista jedinstven sportski događaj. Svim dobitnicima dodatnih nagrada, takođe upućujem iskrene čestitke.“, istakao je Predsjednik Uprave Banke, Gordan Pehar.

Jelena Ristić, direktorica za tržišta Bosne i Hercegovine, Srbije i Crne Gore u kompaniji Mastercard, rekla je: „Za savremenog korisnika, iskustva su najvažnija. U domenu plaćanja, to znači da očekuju jednostavan i siguran proces, upravo onakav kakav beskontaktna plaćanja karticama ili mobilnim novčanicima pružaju, a upravo završena nagradna igra bila je odlična prilika da se korisnici u to i uvjere. Drago nam je da smo sa svojim dugogodišnjim partnerima UniCredit bankama u BiH, bili u prilici da povjerenje korisnika nagradimo vrijednim nagradama i nezaboravnim iskustvom, kao što je odlazak na finale UEFA Champions league.“

Podsjećamo da su Mastercard® i UniCredit banke u BiH organizovale nagradnu igru za sve klijente Banke, fizička lica, korisnike Mastercard platnih kartica ili m-kartice u okviru mobilnog novčanika, sa mogućnošću osvajanja glavne nagrade ukupne zbirne vrijednosti od 18.384,80 KM ili jedne od 30 dodatnih nagrada, kako je definisano Pravilima nagradne igre.