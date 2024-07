Matematičar Vuk Janković donio novo zlato u Trebinje

TREBINJE - Mladi trebinjski matematičar Vuk Janković, iako je tek završio prvi razred Gimnazije "Jovan Dučić" u Trebinju, do sada se već okitio brojnim medaljama sa međunarodnih takmičenja u matematici i fizici, a najnovije zlato je u rodno Trebinje donio sa Internacionalne matematičke olimpijade u Velikoj Britaniji.

On je u šestočlanoj bosanskohercegovačkoj ekipi, među 609 takmičara iz 108 zemalja, zablistao najvećim sjajem, zajedno sa mladim Banjalučaninom Andrejom Krčmarem, učenikom drugog razreda Gimnazije i Benjaminom Mujkićem, učenikom trećeg razreda Druge gimnazije Sarajevo, dok su još tri učenika, iz Sarajeva i Travnika, osvojili jednu srebrnu i dvije bronzane medalje.

"Mi smo znali da imamo dobru ekipu, jer smo svih šestoro i ranije osvajali medalje na međunarodnim takmičenjima, tako da smo nas četvorica i prošle godine bili na ovoj olimpijadi, a jedan momak koji je isto prvi razred, osvajao je nagrade na juniorskim takmičenjima, dok je jedina djevojka iz ekipe takođe osvajala nagrade na Evropskoj olimpijadi za djevojke. Međutim, nismo očekivali ovakav uspjeh da se svako od nas vrati sa nekom medaljom, tri zlata, srebrom i dvije bronze.

Ja apsolutno nisam očekivao ovakav plasman i to mi je bio totalni šok, jer sam nakon završenog takmičenja procijenio da imam oko 29 bodova, što sam smatrao da je to možda granica za srebro, ali, nakon što su izašli rezultati – osvojio sam zlato", kaže ovaj skromni mladić, zadovoljan i zbog ukupnog plasmana svoje ekipe na visoko 13. mjesto, sa koga samo jedan boda zaostaju iza Rumunije, a bili su bolji od tradicionalno uspješnih ekipa Japana, Italije, Vijetnama, Tajlanda, Njemačke.

Napominjući da su, prije takmičenja u Engleskoj, boravili 20 dana na pripremnom kampu u Kini, Vuk objašnjava da već dvije godine kontinuirano radi po programu Škole matematike za nadarene učenike koju organizuje Kanton Sarajevo i to uglavnom onlajn, a učestvuje uživo i na metematičkim ljetnim i zimskim kampovima ove škole.

"Ja, u stvari, nemam nekih posebnih priprema, jer je u pitanju višegodišnji stalan, kontinuiran rad tokom čitave godine, u čemu pomaže i ono znanje koje se steklo i prije tri godine, a to sve meni ne predstavlja problem, ni kada je matematika, a ni fizika u pitanju – ja jednostavno u tome uživam“, dodaje mladi Janković.

Matematiku je, kaže, zavolio još iz ranog djetinjstva, a njegov talenat je otkrio još u prvim razredima škole učitelj Danilo Žarković koji je u redovnoj nastavi povremeno Vuku "ubacivao" teže zadatke, ali mu o tome ništa nije govorio, shvativši da je u pitanju zaista talentovan učenik.

Kasnije je, u predmetnoj nastavi, njegov talenat bio sve izraženiji, pa je kod nastavnice Slađane Karadžić u dodatnoj nastavi sticao veliku nadgradnju u znanju, a u devetom i prvom razredu Gimnazije dolazi do programa iz Sarajeva kada počinje da niže i uspjehe.

Kaže da mu je posebna čast bila što je nedavno u Trebinju boravio poznati matematičar, profesor Vladimir Stojanović, čiji je zadatak, koji niko nije riješio punih 58 godina, upravo on uspio uraditi.

"Upoznao sam ga na Juniorskoj balkanijadi prošle godine u Tirani, pošto je on jedan od njenih osnivača i profesor je tada svim takmičarima podijelio taj zadatak koji sam ja riješio i poslao mu ga, a on me je nagradio ovdje u Trebinju poklonivši mi neke vrlo korisne zbirke", nastavlja priču Janković.

Paralelno sa matematikom, u predmetnoj nastavi mladi Vuk otkriva i čari fizike, kao još jedne nauke koju je odmah zavolio, a u koju ga je uveo njegov nastavnik Dobroslav Slijepčević, nazvavši ga svojevremeno "čudom od djeteta".

Zahvalan na usmjeravanju i ovog profesora, koji u Trebinju organizuje godinama Školu fizike i okuplja mlade talente iz svih krajeva BiH i regiona, ovaj skromni mladić o tim pohvalama malo govori, dodavši da je zahvalan svim svojim mentorima koji su ga usmjerili i koji mu i danas pružaju podršku, kao i cijela njegova porodica, u kojoj, od njih petoro djece u porodici, sestra iz sedmog razreda već osvaja nagrade iz matematike.

Vuk nam nije pričao ni o jednoj ogromnoj slozi svoje porodice u kojoj se i njegovi roditelji, njegove tetke i članovi njihovih porodica i danas drže jedni drugih kao najvećih oslonaca, jer se to, valjda, u tradicionalnim sredinama kakva je Hercegovina još podrazumijeva.

Budući da je u rodni grad stigao prije dva dana iz Sarajeva, gdje je cjelokupna ekipa sletjela samo par dana ranije, Vuk će ovoga mjeseca odmarati, ali već krajem avgusta putuje na pomenuti ljetni kamp Škole matematike za nadarene učenike i već joj se raduje.

Dosadašnji najveći uspjesi

Vuk Janković je do sada osvojio tri uzastopna prva mjesta na republičkim takmičenjima iz matematike i tri iz fizike, kao i jedno iz informatike u osnovnoj školi, te dva treća mjesta, u osnovnoj i srednjoj školi.

Takođe je osvojio i državno juniorsko i seniorsko takmičenje iz matematike, a jedini je osnovac kojem je pošlo za rukom da bude među najsjajnijim učenicima među srednjoškolcima, dok je tek jedan od dva koji su uopšte prošli na međunarodnu matematičku olimpijadu u osnovnoj školi.

Ovaj mladi matematičar trenutno ima pet međunarodnih medalja, svih pet iz matematike, od kojih je prošlogodišnja bronza bila sa Međunarodne olimpijade u Japanu i ovo aktuelno zlato iz Engleske, kao i srebro sa Balkanske matematičke olimpijade u Bugarskoj, s tim da je dva puta trebao ići i na Balkansku olimpijadu iz fizike, ali to nije bilo moguće zbog obaveza na Matematičkoj olimpijadi.

Učestvovao je jednom i na Juniorskoj balkanskoj olimpijadi iz informatike.

