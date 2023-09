Medicinari dočekali veće plate

BIHAĆ - Zaposleni u zdravstvu Unsko-sanskog kantona konačno će od idućeg mjeseca početi dobijati plate koje im garantuje novi Kolektivni ugovor koji je stupio na snagu početkom ove godine, a biće im isplaćena i razlika u ličnim dohocima koje su dobijali u umanjenom iznosu.

Predstavnici zdravstvenih ustanova potpisali su juče anekse ugovora sa Zavodom zdravstvenog osiguranja USK, te će im potom biti transferisana dodatna sredstva kako bi mogli izvršiti sve obaveze prema radnicima.

Iako je pomenuti Kolektivni ugovor, kojim su povećane plate medicinarima, počeo važiti još u januaru ove godine, one nisu isplaćivane u zakonskom iznosu jer za to nisu bila osigurana sredstva.

To je omogućeno tek nakon što je izvršen rebalans budžeta pomenutog zavoda koji finansira cjelokupni sektor zdravstva, a u te svrhe izdvojeno je dodatnih 13 miliona maraka.

"Uspjeli smo ove godine iznaći neophodna sredstva, ali s obzirom na finansijske prilike, zdravstvene ustanove će se u idućoj godini morati više domaćinski ponašati kako bismo mogli ispoštovati sve finansijske obaveze", istakao je Adis Hamzić, direktor ZZO USK.

Inače, treba istaći kako su novim Kolektivnim ugovorom plate zaposlenika u zdravstvenom sektoru, kojih ima oko 2.200, značajno povećane, i to u prosjeku od 250 do 300 maraka za srednji medicinski kadar, dok je to povećanje za ljekare još veće.

"Mislim da će prvi put radnici u zdravstvu na svojim platnim listama osjetiti benefite novog Kolektivnog ugovora. To su ranije bile mnogo manje cifre, ali je sada to značajan dodatak na platu", kazala je Sabina Kadrić Hamzić, direktorica Doma zdravlja u Ključu.

Zadovoljstvo zbog ovakvog razvoja situacije istakao je i Amir Rekić, predsjednik Sindikata ljekara i stomatologa USK, istakavši kako se zdravstveni radnici mogu zadržati samo povećanjem njihovih ličnih primanja i životnog standarda.

"Ljekari odlaze mahom u inostranstvo, a razlozi su male plate kod nas, loši uslovi rada i nemogućnost napredovanja. Isto je i sa drugim medicinskim kadrom. U Kantonalnoj bolnici imamo svega dva patologa, jednog mikrobiologa, već nekoliko anesteziologa nas je napustilo i bojim se da će nam taj problem biti najveći. Jedino veće plate mogu zadržati mlade stručnjake i očuvati temelje ovdašnjeg zdravstva", kaže Rekić.