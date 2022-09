Medicinari na ivici generalnog štrajka

TUZLA - Zdravstveni radnici u Tuzlanskom kantonu najavili su štrajk upozorenja 12. septembra, a potom generalni štrajk sedam dana poslije. Uposleni u zdravstvu traže povećanje plata.

Nezavisni sindikat zdravstva FBiH pojašanjava da će zdravstveni radnici u ovom kantonu stupiti u generalni štrajk ukoliko im Vlada TK ne odobri povećanje satnice sa 2,5 na tri KM.

"Svi uposlenici, u svim sistemima, očekuju isto, ne samo zdravstveni radnici. U nekim segmentima neki kantoni su već prilično dobro to regulisali, tako da je nama ostao ovaj način da se poveća standard. Međutim, čak i povećanje satnice neće riješiti ove probleme", pojasnio je dr Esad Brkić iz Klinike za interne bolesti UKC Tuzla.

U maju je Sindikat uputio zahtjev za povećanje satnice Vladi TK u skladu s inflacijom i uz činjenicu da zdravstvo ima najnižu satnicu od svih granskih sindikata u Federaciji, ali odgovora nije bilo, tvrde iz Sindikata. Stoga slijedi štrajk upozorava, kaže Zijad Latifović, predsjednik Nezavisnog sindikata zdravstva FBiH.

"Zakoniti štrajk će trajati tako što ćemo od 12. do 19. septembra izaći pred svoje ustanove za vrijeme pauze za ručak od 30 minuta, i to u svim zdravstvenim ustanovama na području TK će biti tako ujednačno. To ćemo uraditi kako bismo pružili posljednju šansu Vladi da se dogovorimo. Poslodavcu ćemo 9. septembra najaviti generalni štrajk za 19. septembar", rekao je Latifović. On ističe da je za povećanje satnice za oko 5.000 uposlenika u zdravstvu potrebno oko 12-13 miliona KM do kraja godine i za to novac već postoji u budžetu Zavoda zdravstvenog osiguranja. Međutim, iako novca ima, problem je to što je Kolektivni ugovor na snazi do kraja godine.

"Sve i da ovog trenutka izađemo u susret zahtjevima Sindikata, ono što je činjenica jeste da bi slijedila izmjena plana Zavoda zdravstvenog osiguranja koji mora proći skupštinsko glasanje, a Skupština neće zasjedati do poslije izbora", pojasnila je Dajana Čolić, ministrica zdravstva TK. Osim toga, postoji još jedan problem, upozorava Čolićeva.

"Imamo jedan momenat, kako to obično biva, koji je zakomplikovao stvar, a to je činjenica da je i Sindikatu doktora medicine i stomatologije data reprezentativnost na području ovog kantona. To sada mijenja način pregovaranja, jer moramo dobiti informaciju koji sindikat ima veći broj zastupljenih članova i u skladu s tim kakav će biti pregovarački tim", kazala je ministrica.

Nezavisni strukovni sindikat radnika zaposlenih u zdravstvu TK u petak organizuje konferenciju za medije, u vezi s otpočinjanjem generalnog štrajka radnika zaposlenih u zdravstvu u svim javnim zdravstvenim ustanovama na području TK, koje će pružati usluge samo za hitne slučajeve.