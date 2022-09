Medicinari u Tuzli poručili: Štrajk za veće plate, ali i protiv odliva kadra

TUZLA - Uposlenici u zdravstvenim ustanovama u Tuzlanskom kantonu su jutros započeli štrajk upozorenja kojeg će održavati svaki dan za vrijeme pauze za doručak.

Ukoliko ne bude dogovora sa Vladom TK vezanog za ispunjavanje njihovih zahtjeva, generalni štajk uslijedit će 19. septembra.

Zahtjev zdravstvenih i drugih radnika u ovom sektoru je povećanje satnica sa 2,51 na tri KM.

Kako su kazali iz Nezavisnog strukovnog sindikata radnika zaposlenih u zdravstvu TK, u maju je podnesen zahtjev Vladi TK, a koji se odnosi na izmjenu i dopunu Kolektivnog ugovora i promjene satnice.

"Međutim, čitavo ovo vrijeme se Vlada nije oglasila. Primorani smo na ovaj način koji ni nama nije drag, a da bismo iskazali nezadovoljstvo. Bili smo kooperativni i danas smo imenovali pregovarački tim sa četiri doktora i poslali smo Vladi zahtjev za sastanak u 12.00 u srijedu u smislu ostvarivanja pregovora", pojasnio je dr. Esad Brkić iz Nezavisnog strukovnog sindikata radnika zaposlenih u zdravstvu TK.

Prosječna neto plata ljekara specijaliste sa 5.0 koefeicijentom 2.037 KM.

"Jedan mlad specijalista mora imati pet do sedam dežurstava. Ako izračunate za 40 godina rada, to vam je da radi pet godina u smjeni, a obzirom kakav je taj posao, bolje biti na Kozlovcu, nego ovdje", mišljenja je Brkić te dodaje da je besmislen pokušaj prebacivanja funkcionalnosti zdravstvenog sistema na zdravstvene radnike jer se zna čija je to nadležnost i ko rukovodi time.

Isto tako, doktori ističu da ovaj štrajk nije samo za veće plate već za zadržavanje stručnog kadra i sve veći odlazak doktora i drugog medicinskog osoblja.

"Mi nećemo dozvoliti te priče da se mi borimo za platu jer to ima negativan odjek kod građana i korisnika naših usluga. Zašto neko ne kaže da li se mi borimo za očuvanje javnog zdravstvenog sektora? Da li se borimo da spriječimo odliv kadra? Da li pokušavamo da blagom stimulacijom dovedemo do poboljšanja stanja u javnom zdravstvenom sektoru", pitala je dr. Elvira Konjić iz Strukovnog sindikata doktora medicine i stomatologije TK.

Ona naglašava da ostvareni doktori lako sebi omoguće egzistenciju, a postoji i sve veća potreba za medicinskim kadrom.

"Pitanje je šta će oni koji odlučuju o nama i našim uslovima rada, pa prezentiraju da smo mi glavni krivci za to, učiniti dođe do odliva kadra? Sve ima svoje granice tolerancije. Mi sada pružamo ruku i pokušavamo pomoći, ne odmoći", poručila je Konjić. Ona ističe da nijedan pacijent neće biti ugrožen, možda će samo duže čekati.

Iz Vlade TK su potvrdili da su zaprimili zahtjev dva sindikata za sastankom te da će biti formiran tim ispred Vlade koji će pregovarati.

Iz resornog ministarstva su ovih dana kazali da sredstva za povećanje plata postoje, ali da to nije moguće sada realizirati. Naime, u jeku je preizborna kampanja, potrebna je dopuna i izmjena Kolektivnog ugovora koji je na snazi do kraja godine, a koji mora potvrditi Skupština TK koja ne zasijeda. Zbog predstojećih izbora, sve snage su uglavnom usmjerene na stranačke skupove i druge aktivnosti, a doktori poručuju da se može zakazati vandredna sjednica.

Mandat premijera, ministara i poslanika u Skupštini TK još traje.