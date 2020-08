Mediji: Dok jednom ne smrkne, drugom ne svane, Neum hit sezone

Da je Neum hit ove sezone zbog virusa korona, dobro znaju svi u regionu, a hrvatski mediji podjeću na staru poslovicu “kod jednom ne smrkne drugom ne svane”.

Dubrovački vijesnik piše da se Neum u jeku korona krize suočava s nezapamćeno uspješnom, rekordnom turističkom sezonom, te da iako se i Dubrovnik u avgustu može pohvaliti s nešto punijim kapacitetima, aktuelni se neumski stuepen popunjenosti smještajnih kapaciteta vjerovatno neće nikad dosegnuti.

“Jer, utisak je da su su državljani cijele BiH preselili upravo u Neum, a s njima i brojni državljani Srbije. Ipak, izostali su tradicionalni gosti iz Češke, Mađarske, Poljske, Koreje i Slovačke”, piše ovaj portal.

Za dolazak u Neum niko ne treba niti ko traži negativni korona- test i zbog toga su Neum izabrali mnogi koji ne mogu ljetovati u Hrvatskoj, Crnoj Gori, Turskoj ili Grčkoj. Tvrde: u Neumu nema teorije za koronu, niko nikoga ne "šljivi" pet posto, nema teorije da se bilo ko razboli! Mi smo "korona free" i ne treba nam socijalna distanca jer već imamo kolektivni imunitet!

Voditelj Turističke kancelarijea Neuma Ankica Bogdanović ističe da su i sami iznenađeni

“Imamo nikad brojnije goste iz Srbije i Vojvodine. Ludost je da ih agencije od tamo dovode i na jednodnevne izlete! Ranijih su godina najčešće dolazili autobusima, a ove sezone osobnim vozilima. Stoga su gužve velike i bili smo primorani odlučiti da nema zaustavljanja u Neumu onome tko nema rezervacije”, rekla je Bogdanovićeva.

Bosanskohercegovačka rivijera ima, nakon Monaka, najkraću morsku obalu u Evropi. Ta je obala ovog ljeta vjerovatno najgušće naseljena turistima. Brojem gostiju su iznenađeni i ljubazni domaćini, a procjene se kreću od 16.500 do čak 20 hiljada gostiju! Vidljivo je to na svim plažama, posebno onim pješčanim, ispod hotela, gdje su kupači doslovno jedan na drugom. Slično je i na betonskim, nažalost jednako neurednim plažama gdje niko ne poštuje preporuku o međusobnom razmaku od najmanje metar- Ali, to je samo preporuka, ne i odluka te redari ne mogu niti imaju temelj za kažnjavanje neopreznih gostiju, navodi Dubrovački vijesnik.

I dok su do jula najviše tražili sobe koje su 20 KM dnevno po osobi, u avgustu se većinom traže apartmani i cijene su "naduvane": za tri noći se traži 200 evra. Ali, ni polovina prosječne BiH- mjesečne plate nije prepreka za doći u Neum. Tvrde to i studenati iz Tuzle Mersed Herić, Senad Alihodžić, Almin Hadžić i Ramadan Hamzić:

“Kad podijelimo troškove, sve se može. Dolazimo godinama, a najskuplje je vikendom. Da možemo duže ostati, isposlovali bi i popust. Ovog su ljeta najveći problemi nemogućnost odlaska na Makarsku rivijeru ili na izlet u Dubrovnik. Nema ni prave zabave; diskoteke ne rade, a živu mjuzu imaju tek rijetki objekti. Ali, važno je da smo se okupali, osjetili more i osunčali” rekali su za ovaj portal.

Ugostitelj Mario Musa iz Bugojna koji na otvorenom prodaje voće, ogorčen je cijenama:

“Katolik sam i nije me strah reći da su bezobrazno digli cijene k'o da su EU! Nisu dovoljno uložili a očekuju velike pare: cijeli Neum ima samo jedan javni tuš i plaća se pola marke za 30 sekundi! Ali, voda ne teče dulje od osam sekundi! Sramota! Mnogi mi se žale da ih gazde opominju da gase bojlere i štede struju. To su ucjene kao i cijene za ležaljke: kad je gužva s osam poskupe na 15 KM. Tučepi, Podgora, Promajna, Zaostrog i Brela na Makarskoj rivijeri naša su Meka. U Neum smo došli jer smo morali i zamjeram Plenkoviću (Andrej Plenković, premijer Hrvatske) da nije isposlovao za nas ljetovanje u Dalmaciji”, priča Mario a njegova supruga, medicinska sestra iz Novog Sada Vesna žali što niko ne nosi masku:

“Cijene su skočile i do 200 eura za apartman, a za spavanje na podu i luftmadracu traže 15 KM dnevno! Prijatelji iz Kragujevca su se istog dana po dolasku vratili kući kad su im za apartman tražili 300 KM dnevno! Policajci su dobri i korektno paze na red, iako je mnoge strah prijaviti da im ne strada auto. Da, hrana im je povoljna, a najjeftiniji su objekti "Megi": bijelo meso po četiri a cijelo pile 10 KM. Dovoljno za cjelu familiju.”

Na plaži su cijene najma ležaljki i suncobrana po 6- 8 KM, a uz plažu sladoled 1 KM, espresso 2, palačinka 2,5 KM a sokovi 4 KM. Porcija srdela ili ćevapa s pomfritom je 11 KM a lignje su 20 KM. Nešto dalje, u restoranima je file brancina u vinskom umaku 32 KM, orada (350 gr) na žaru s prilogom 25 KM, saalta od hobotnice 20 KM a omlet 8 KM, prenosi Dubrovački vijesnik.