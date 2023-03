Mediji i Pomozi.ba: Velika kampanja prikupljanja novca za stradale u Turskoj i Siriji

BANJALUKA - Nezavisne novine, Radiotelevizija Bosne i Hercegovine, Večernji list BiH i Avaz zaključili su sporazum o poslovnoj saradnji.

Predmet sporazuma je zajednička promocija projekta "Teleton za nastadale u zemljotresima u Turskoj i Siriji", u organizaciji BHRT-a i Pomozi.ba, u okviru kojeg će na programima BHRT-a biti realizovana kampanja koja je će trajati od 1. marta do 16. marta. Kampanja završava emitovanjem uživo programa Teleton, sa početkom u 20 sati.

Strane potpisnice ovog sporazuma saglasne su da će za vrijeme trajanja projekta, putem svojih web portala, štampanih medija i drugih medijskih platformi (YouTube, Facebook itd.), kao i u svim medijskim istupima, vršiti promociju projekta, skladu sa svojim kapacitetima.

Od 01.03. do 16.03. kampanju možete podržati uplatom na račune Pomozi.ba ili pozivom na broj 17006, a 16.03. na pozive gledatelja u emisiji Teleton na BHT1 javljaće se poznate ličnosti iz javnog života BiH.

BHRT će 16. marta na svim svojim platformama emitovati posebni program u kojem ćemo sadržajima ukazati na ljude u potrebi, promovisati humanitarne akcije koje su do sad provedene i udruženja i pojedince koji su u njima učestvovali. Program će trajati od 20.00 do 23.00 sata, gledaoci, slušaoci i pratioci portala i društvenih mreža BHRT-a moći će telefonski donirati novac za postradale, te ćemo na taj način okončati kampanju koja će trajati šesnaest dana.

Ovim putem takođe apelujemo na sve privredne subjekte i pojedince iz javnog života da budu pokrovitelji ili partneri ovog projekta, te da u skladu s mogućnostima izdvoje unaprijed ili direktno u programu određenu sumu novca, učestvuju u programu, a sve s ciljem da bi se ukupna pomoć uvećala. Pozivamo vas da svojim autoritetom i učešćem pomognete ovu humanitarnu akciju.

Da bi pomoć što prije stigla do unesrećenih odlučili smo da pomoć ide direktno na račune udruženja Pomozi.ba. Iz istog razloga koristićemo humanitarni broj telefona 17006. Da bismo dosegnuli do što većeg broja građana Bosne i Hercegovine BHRT će bez naknade omogućiti svim televizijskim i radijskim kućama da preuzimu ovaj program, a portali će to moći učiniti putem linka sa zvaničnog YouTube kanala BHRT-a na svojim platformama.

