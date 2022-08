Mediji značajna karika u sistemu zaštite od prirodnih katastrofa

DOBOJ - Novinar jednom informacijom može pomoći i spriječiti paniku, pružiti pravovremenu informaciju i prekinuti širenje dezinformacija, ali u situacijama kao što su poplave profesionalizam je često na velikom iskušenju.

To se moglo čuti na radionici o značaju uloge medija u sistemu zaštite od prirodnih katastrofa, koja je u organizaciji "Catholic relief servicesa" (CRS) održana u Doboju, a kojoj su prisustvovali novinari iz sredina koje su bile pogođene poplavama.

"Ne znam da li će zvučati pregrubo ako kažem da sam ja u tim danima bila izbezumljena. Gledate iz stana, ne možete otići na posao, nema struje, nema veza online, ne možete puno toga uraditi", prisjetila se novinarka Nejra Bradarić, koja je 28 godina radila u RTV Maglaj.

Dodaje da je, kada se voda povukla, došla u prostori-je RTV Maglaj, koje na svu sreću nisu bile poplavljene.

"Uzela sam kameru i krenula snimati. Srela me koleginica, tada je radila na FTV, Nerminka Emrić i ja sam plakala, jednostavno u tim trenucima kada vidite svu tu katastrofu, osjetite smrad, kada gledate svu tu prljavštinu, blato, ljude koji su izbezumljeni, ljude koji su ostali bez svega, teško je u tom trenutku ostati profesionalan i izdići se iznad toga", prisjetila se Bra-darićeva.

Kako je u maju 2014. izgledao susret sa Dobojem, njegovim poplavljenim rodnim gradom, ispričao je Muhamed Čabrić, novinar FTV-a.

"Užasno, ja sam, recimo, rođen sedam dana poslije poplave 1965. i uvijek su mi govorili da sam rođen uz neki povodanj, uz neku poplavu. I onda nakon pedesetak godina doživim to onako uživo. To je bilo probijanje od Tešnja, preko Usore, Sivše, Alibegovaca, Ularica, nekim obilaznim putevima preko Prisada, spustim se, jer kompletan grad je poplavljen. Izbijem na dobojsku tvrđavu i odozgo snimim neke kadrove, onda se spustim do katoličke crkve i dalje se jednostavno nije moglo. U tom trenutku se prolomila vijest da je popustila brana na jezeru Modrac, što bi značilo apsolutnu katastrofu za cijeli grad, na ono što je već doživio. Tada sam malo asistirao policiji, nekako sam našao broj čovjeka koji radi na brani, nazvao sam, pitao, on mi je rekao da je stanje redovno, da se ispušta onoliko koliko treba, pa sam to javio policiji", prisjetio se Čabrić.

Radionica za novinare je dio projekta "Jačanje otpornosti na prirodne katastrofe i unapređenje strategije pripravnosti", koji CRS sprovodi sredstvima USAID-a u sedam lokalnih zajednica u BiH - Doboj, Domaljevac-Šamac, Jablanica, Šamac, Zavidovići i Žepče.

"Mi smo svjesni da su novinari i mediji važna karika u sistemu ranog upozoravanja, kojima treba vjerovati u tim situacijama", navodi Renata Dlouhi Kastelic, predstavnica CRS-a.

"Upravo smo okupili jednu grupu medija iz opština i gradova u kojima smo radili nakon poplava i gdje smo imali sjajnu saradnju i podršku tih novinara. Neki od njih su s nama, neki su novi novinari, koji će da čuju od naših konsultanata za smanjenje rizika od prirodnih nesreća teze i primjere. Što je još važnije, budući da nam dolazi dosta iskusnih novinara, podsjetićemo se malo i na njihova iskustva i vidjeti šta bi se to moglo još unaprijediti. U periodima kada nemamo prirodne nesreće ne treba da zaboravljamo da moramo biti pripravni, da znamo ko, šta, kome, kako, kako vjerovati, kako dati dobru informaciju i, naravno, koji su to i rizici koje treba da izbjegavamo u izvještavanju", kazala je Dlouhi Kasteliceva.

U okviru istog projekta u 17 dobojskih mjesnih zajednica, od kojih je pet najkritičnijih Ševarlije, Pridjel Gornji, Paležnica Donja, Sjenina i Usora su rađene aktivnosti na procjeni i zaštiti od poplava.

"Reagovali smo tim malim grantovima, recimo u velikom broju mjesnih zajednica bilo je potrebno očistiti odvodne kanale, koji su pravili veliki problem stanovnicima, stvarale su se lokalne poplave. Tu je rađena nabavka opreme, motornih trimera, pila, razne druge opreme, alata. Grupa mjesnih zajednica se odlučila, recimo, da nabavi čamac koji bi im služio u slučaju poplava, izvršena je nabavka i upravo očekujemo isporuku čamca", rekao je Zoran Bašić, projekt menadžer.