Međed: Ne očekujemo da će doći do većih poplava

BANJALUKA - Direktor Republičke uprave Civilne zaštite Mile Međed rekao je da ne očekuje da će u Srpskoj doći do većih poplava, ali da su specijalizovane jedinice Civilne zaštite u stanju pripravnosti, te da za veoma kratko vrijeme mogu da intervenišu u najugroženijim opštinama ukoliko to bude potrebno.

"I naš građevinski tim je stavljen u stanje pripravnosti i biće na raspolaganju ukoliko budu neophodni hitni građevinski radovi", rekao je Međed novinarima u Banjaluci nakon sjednice Koordinaciog tima Vlade Republike Srpske za praćenje stanja u Srpskoj usljed najavljenih obilnih kišnih padavina.

On je rekao da su ekipe Civilne zaštite noćas posjetile područje Prijedora i Novog Grada, te da je danas održan i sastanak sa načelnicima opština iz sliva rijeke Une - Kostajnice, Novog Grada i Kozarske Dubice, ističući da je nakon preduzimanja mjera koje je usvojila Vlada Srpske, stanje u tim lokalnim zajednicama mnogo bolje.

Međed je naglasio da su na današnjem sastanku dogovorene mjere koje bi trebalo da budu preduzete u narednom periodu i dodao da ohrabruje ozbiljnost načelnika ovih, kao i drugih opština, koji su štabovima naredili da sve stave na raspolaganje, s ciljem zaštite i ljudi i materijalnih dobara.

On je, govoreći o stanju u drugim opštinama, rekao da je u selu Bojići u opštini Čelinac zaplavljena jedna kuća, kao i desetak pomoćnih objekata niz sliv rijeke Jošavke.

Vršilac dužnosti direktora "Hidroelektrana na Vrbasu" iz Mrkonjić Grada Goran Milanović naveo je da je izvršeno plansko pretpražnjenje akumulacije, čime je ona dovedena na nivo 272, koji je najniži nivo u skladu sa vodoprivrednom dozvolom.

"Time smo stvorili korisni prostor od 18 miliona metara kubnih koji omogućava da u naredna 24 časa u akumulaciju primamo 200 metara kubnih u sekundi bez ispuštanja vode iz akumulacije", rekao je Milanović.

Milanović je, naglašavajući da je ovaj privredni subjekat preduzeo sve u okviru svojih redovnih djelatnosti da se ublaže ili potpuno eliminišu negativne posljedice postojeće hidrološke situacije, naveo da je do prije nekoliko časova, uvažavajući da se održi dovedeni nivo, u Vrbas nizvodno ispuštano oko 230 metara kubnih u sekundi.

"S obzirom na to da imamo dogovor sa Gradskom upravom Banjaluka i drugim institucijama, počeli smo da smanjujemo ispuštanje nizvodno, tako da ćemo ga dovesti do 80 metara kubnih u sekundi", naveo je Milanović.

On je rekao da je dotok u akumulaciju u porastu, te da je sa sinoćnjih 80 metara kubnih porastao na sadašnjih oko 180 metara kubnih, kao i da dalje raste.

"Pošto smo ostvarili slobodan prostor u akumulaciji, mi ćemo prihvatiti tu vodu i tako spriječiti usložnjavanje hidrološke situacije nizvodno", istakao je Milanović.

Igor Kovačić iz Hidrometeorološkog zavoda Republike Srpske rekao je da će u narednom periodu porasti vodostaji rijeka na području Šipova i Mrkonjić Grada, te da se do sutra ujutro očekuju padavine u približnim današnjim količinama, ali sa manjim intenzitetom, dok se obilnije padavine očekuju na istoku i sjeveroistoku Srpske.

On je naveo da je u protekla 24 časa, posebno na području sjeverozapadnog, sjevernog i zapadnog dijela Srpske, količina padavina bila između 40 i 60 litara po metru kvadratnom, gdje je u Novom Gradu padalo 70, a u Čelincu 85 litara po metru kvadratnom.

Kovačić je naglasio da su to bile padavine jakog intenziteta i kratkog trajanja, navodeći da je jutros od 8.00 do 14.00 časova u tim područjima bilo obilnih padavina sa količinama do 22 do 27 litara po metru kvadratnom, što je izazvalo porast nivoa rijeka, pogotovo malih.

Darko Borojević iz Odsjeka za hidrologiju Hidrometeorološkog zavoda Srpske rekao je da su, na osnovu posljednjih informacija sa mreže mjernih stranica, vodostaji svih rijeka u Srpskoj u porastu, izuzev mjerne stanice koja se nalazi nizvodno od akumulacije "Bočac" koja je od 11.00 časova u opadanju, odnosno smanjen je ispust iz akumulacije što je izazvalo opadanje vodostaja Vrbasa u tom dijelu.

"Opadanje vodostaja još nije došlo do Banjaluke tako da ćemo u narednih nekoliko časova imati porast vodostaja, kada možemo očekivati i stagnaciju u Banjaluci i na mjernom profilu Delibašino selo. Prema posljednjim informacijama, vodostaj iznosi 458 centimetara i u odnosu na prethodno mjerenje porastao je za 30 do 40 centimetara", rekao je Borojević.

Borojević je naveo da se u narednom periodu najviše padavina očekuje u slivu Vrbasa, te Une i Sane.

On je rekao i da su od kolega iz Hrvatske dobile informacije da raste nivo rijeke Save uzvodno od Jasenovca.

Prema Borojevićevim riječima, posljednji podaci pokazuju da nivo Save u Gradišci iznosi 453 centimetra, što je za 250 centimetara manje od kote redovne odbrane od poplava.

"Za sada u tom smislu nema problema, ali s obzirom na porast vodostaja, u narednom periodu se može očekivati i rast vodostaja Save", naveo je Borojević.