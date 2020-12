Međunarodna olimpijada iz fizike seli se u Banjaluku

Učenici srednjih škola iz BiH ove godine će na Međunarodnu olimpijadu iz fizike, umjesto u Moskvu, doći u banjalučku Gimnaziju, gdje će 8. i 10. decembra, tri učenika predstavljati BiH.

Međunarodna olimpijada iz fizike najprestižnije je takmičenje iz ove nauke, na kojem učestvuju timovi iz mnogih zemlja svijeta, a svaki tim se sastoji uglavnom od pet ili manje učenika i dva voditelja.

Prvi put ove godine zbog pandemije virusa korona, učenici iz BiH će ovo takmičenje dočekati u svojoj zemlji, tačnije u Banjaluci.

Među tri učenika koji će testirati svoje znanje iz ove prirodne nauke su i dva učenika Gimnazije Marko Vučić i Sergej Krčmar.

Marko, koji je učenik trećeg razreda prirodno-matematičkog smjera, rekao je "Nezavisnim" da mu je ovo prvo takmičenje na Međunarodnoj olimpijadi iz fizike te da je dosad ostvario zapažene rezultate na drugim regionalnim i evropskim takmičenjima iz ove oblasti.

"Na evropskoj olimpijadi iz fizike osvojio sam bronzanu medalju, na Nordijsko-baltičkoj olimpijadi iz fizike osvojio sam srebro, a na Balkanskoj olimpijadi zlatnu medalju", rekao je Marko.

Dodao je da je već navikao da se neka međunarodna takmičenja održavaju u Banjaluci te da mu je žao što neće posjetiti Moskvu.

"Kada odete u drugi grad na takmičenje, provedete čitavu sedmicu u nekoj drugoj držati i stranom gradu, žao mi je što to nećemo moći ove godine", kazao je Marko.

Njegov kolega Sergej, učenik četvrtog razreda prirodno-matematičkog smjera, kaže da je na takmičenja krenuo već u devetom razredu osnovne škole, a na prvo međunarodno takmičenje otišao je u drugom razredu Gimnazije, kada se takmičio na Međunarodnoj olimpijadi metropola u Moskvi, gdje je osvojio bronzu.

"Dva puta sam bio na Međunarodnoj olimpijadi metropola u Moskvi i oba puta sam osvojio bronzanu medalju. Ove godine bio sam na Evropskoj olimpijadi iz fizike i Nordijsko-baltičkoj olimpijadi iz fizike, gdje sam osvojio takođe bronzanu medalju", kazao je Sergej.

I on bi, kaže, više volio da se Olimpijada održava u Moskvi, jer bi to značilo da će se svi takmičari iz cijelog svijeta, zaljubljenici u fiziku, kao što je i Sergej, naći na jednom mjestu i zajedno radili zadatke, ali je to onemogućeno zbog pandemije virusa korona.

"Vjerujem da će nam ipak ovako biti lakše, jer kad god se negdje putuje, to je procedura", smatra Sergej.

Vita Malešević, direktorica Gimnazije, rekla je u razgovoru za "Nezavisne" da su pripreme za ovo važno takmičenje pri kraju te da su veoma ponosni jer će baš u Gimnaziji biti održana Olimpijada.

Aleksandra Radić, profesorica fizike u Gimnaziji, rekla je da će se ovo takmičenje prenositi putem aplikacije Zoom, gdje će biti održana zajednička konferencija svih zemalja svijeta koje se takmiče.

"Svi učenici koji će se takmičiti iz BiH doći će u Banjaluku. Takođe će stići i delegat iz Rusije, čiji je zadatak da sve protekne u najboljem redu", rekla je Radićeva.