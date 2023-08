Međureligijski hor "Harmonija" ruši nacionalne i vjerske barijere

SANSKI MOST - Međureligijski hor "Harmonija" iz Sanskog Mosta već godinama ruši nacionalne i vjerske barijere i vodi se teorijom da je muzika univerzalni jezik emocije, tolerancije, mira i ljubavi.

Potvrdila je to u razgovoru za "Nezavisne novine" Alma Karabeg, profesorica klavira i solfeđa iz Sanskog Mosta, koja je 2012. godine osnovala ovaj hor, ali i dječji hor "Melody".

Kako kaže profesorica Karabeg, hor "Harmonija" je prepoznat i voljen širom Bosne i Hercegovine i regiona i poznati su po tome da mogu izvesti sve muzičke numere, od ilahija pa do crkvene, ali i zabavne muzike i pravi su primjer da je suživot u BiH i te kako moguć.

"Muzika vas prati cijeli život i moja je želja bila da, prvenstveno mladim ljudima, ukažem na mogućnost kolika je veličina muzike kao univerzalnog jezika. Gdje god da se nalazite u svijetu, vi razumijete i osjetite emociju, ne treba vam prevoditelj ili tekst u kompoziciji da biste osjetili ono što izvođač želi da vam prenese. To je bitno, pogotovo danas, u naše doba, ovdje gdje mi živimo, ali i u svijetu. Bitno je da muzika ostane muzika", kazala je Karabegova.

Uvijek je znala da želi da ostane u svojoj zemlji, osnovala je porodicu u Sanskom Mostu, a kako kaže kroz osmijeh, kada želi da se opusti i svira za svoju dušu, ipak bira harmoniku ispred klavira.

"Upravo iz želje da muzika ostane univerzalan jezik došlo je do osnivanja međureligijskog hora 'Harmonija'. Jednom prilikom bila sam spriječena da izvedem pjesmu koja se zvala 'Marijana' na jednoj od manifestacija. Ljudima je smetao naziv pjesme, a nije im bilo bitno što je to pjesma o zaljubljenima. Jako mi smeta kada se muzika koristi u loše i nepotrebne svrhe i sa Vahidinom Omanovićem, direktorom 'Centra za izgradnju mira' u Sanskom Mostu, došla sam na ideju da osnujemo hor i da pjevamo sve što nam na um padne", objašnjava Karabegova.

Kako kaže, sve je počelo neobavezno, nastupali su u prostorijama "Prve sanske škole", da bi već nakon tri mjeseca od osnivanja nastupali na humanitarnom koncertu koji je škola organizovala za dječaka koji je trebalo da operiše srce.

"Tada smo se prvi put pokazali našoj publici, a i danas se sjećam repertoara. Bile su to pjesme 'Hajde Jano', 'Jovano, Jovanke', 'Karanfile, cvijeće moje', 'Nije htjela' Kemala Montena. Ne tom koncertu je bio tadašnji predsjednik Medžlisa Islamske zajednice u Sanskom Mostu koji nam je ponudio da pjevamo na manifestaciji 'Večeri ilahija' i da budemo domaćini. Do tada su uvijek pozivali horove iz drugih gradova, jer mi nismo imali hor, ni vjerski, a ni svjetovni. Pitao nas je da li bismo bili voljni da pripremimo u periodu od tri mjeseca tri ilahije, ja sam pitala moje članove i svi su bili za, iako je u pitanju mješoviti hor", prisjetila se Karabegova.

"Jedna od mojih članica, Ivona, ponudila se da samostalno izvede ilahiju koja se zove 'Smiraj moga srca'. Nju su pjevali i izvodili mnogi, ali mi je zovemo Ivonina ilahija, jer niko na svijetu to ne može izvesti kao ona. To je i bio trenutak kada smo shvatili da treba da radimo ovo što smo započeli, jer muzika ne pita za ime i religiju. Muzika je osjećaj koji vas cijeli život prati bez obzira na to kakvog ste raspoloženja. Muzika je tu da vam pomogne da kroz život koračate lakše i da vas ujedini gdje god da ste", objašnjava kroz osmijeh Karabegova.

Ističe da su vremenom svi prepoznali značaj ovog hora, koji je nastupao i u crkvama, za bajramske koncerte, kao i za hrišćanske praznike.

"Pjesma je pjesma, niko ne razmišlja ko je tu pjesmu napisao i to jednostavnim ljudima nije bitno. Ponosna sam što je publika nakon našeg prvog koncerta u crkvi plakala od sreće, posebno jer su dvije žene koje su pokrivene pjevale za Božić", kazala je profesorica.

Od mnogobrojnih nastupa i učešća na takmičenjima, kao i osvojenih nagrada, izdvojila je nastup na prvom božićnom koncertu u istoriji grada Prijedora, koji je u organizaciji Bosanskog kulturnog centara Prijedor i Rimokatoličkog župnog ureda Sv. Josipa iz Prijedora organizovan 2019. godine, a na kome je prisustvovao i biskup Franjo Komarica.

"To je čovjek koga ja izuzetno cijenim i taj nastup je bio pravi izazov, jer on je jako muzički obrazovan. Na tom koncertu učestvovali su hor 'Harmonija', dječji hor 'Melody', kao i naš hor KUD 'Osman Džafić' iz Prijedora. To mi je u tom duhovnom segmentu bila čast, jer nam je biskup Komarica čestitao, pohvalio nastup i pozvao nas da nastupamo u Banjaluci, što se i dogodilo 4. januara 2020. godine. Imali smo predivan nastup u Katedrali sv. Bonaventure u Banaluci", prisjetila se profesorica Alma.

Dodaje da je zbog pandemije virusa korona otkazano planirano učešće na vaskršnjem koncertu u Sanskom Mostu, ali definitivno planiraju da realizuju ovu ideju koja je nastala prije tri godine.