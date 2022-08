Medvjedi okupirali grmečke šume

SANSKI MOST - Brojnost medvjeda u šumama Grmeča značajno je povećana posljednjih godina, a njihovo prisustvo sve se češće bilježi i u neposrednoj blizini naseljenih mjesta u okolici Sanskog Mosta.

Posljednjih nekoliko sedmica više susreta s ovim gospodarima šuma prijavljeno je od strane mještana podgrmečkih sela, planinara, izletnika i lovaca koji uređuju lovačke čeke i obavljaju druge aktivnosti u lovištima za vrijeme lovostaja.

"Ovih dana primili smo zaista veliki broj dojava ljudi koji su imali bliske susrete s medvjedima, a mnogi su ih snimili svojim kamerama i mobilnim telefonima. Posljednji takav slučaj imali smo u okolini sela Kozin, gdje je jedan naš član snimio veliku medvjedicu s razigranim mečetom. Niti u jednom slučaju nije zabilježen napad medvjeda na čovjeka i takvi primjeri su na ovim prostorima zaista rijetkost", kaže Mesud Aganović, sekretar Lovačkog društva "Sana".

Dodaje kako je neposredno prije toga snimljen i ogroman medvjed na obroncima planine Mrežnice, koja predstavlja lovački revir gdje je zabranjen lov i gdje obitava značajan broj raznih životinja.

Prema procjenama iz ovog lovačkog društva, samo na području kojim oni gazduju trenutno živi više od 50 medvjeda, što je višestruko veći broj u odnosu na samo deceniju prije.

S obzirom na to da se medvjedi u potrazi za hranom spuštaju iz viših planinskih područja u nizine, lovci smatraju kako se i u narednom periodu može očekivati njihovo povećano prisustvo, posebno iz razloga što se ove godine očekuje bogat urod voća. "U poslijeratnom periodu brojna podgrmečka sela su opustjela pa se sada medvjedi i druge životinje bez straha kreću tim prostorima, hrane se u napuštenim voćnjacima i spuštaju u neposrednu blizinu grada", kaže Aganović. Razmnožavanju ovih veličanstvenih životinja doprinijelo je to što su zakonom strogo zaštićene i zabranjen je lov na njih. Najčešća šteta koju medvjedi čine je na košnicama, s obzirom na to da brojni ovdašnji pčelari posjeduju pokretne pčelinjake koje odvoze na ispašu. U proteklom periodu zabilježeno je mnogo takvih primjera, a u Lovačkom društvu "Sana" ističu kako su u velikom broju slučajeva bili primorani da vlasnicima nadoknađuju dio pričinjene štete s obzirom na to da gazduju lovištem u kojem obitavaju medvjedi.