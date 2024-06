Meteoalarm izdao upozorenje za devet regija u BiH

Meteoalarm je izdao je upozorenje za danas za devet regija u Bosni i Hercegovini zbog nagle promjene vremena. Očekuju se jaki pljuskovi sa grmljavinom, ali i pojava grada.

U Bosni će danas biti umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Tokom dana bitće nestabilno sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Lokalno uz pojačan vjetar moguća je i pojava grada. U Hercegovini će biti sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Najviša dnevna temperatura vazduha biće uglavnom između 27 i 32, na jugu zemlje do 36 stepeni Celzijusa, prenosi N1.

Žuto upozorenje

Regija Livno

od: 00:00 do: 23:59

Mogućnost grmljavine.

Budite svjesni da se mogu pojaviti oluje sa grmljavinom. Budite posebno pažljivi u izloženim područjima, kao što su planine, šume i otvoreni tereni. Smetnje u vanjskim aktivnostima su moguće.

Regija Mostar

od: 00:00 do: 17:59

Maksimalna temperatura ≥35 °C.

Budite svjesni da se očekuju visoke temperature vazduha. Mogući su zdravstveni rizici među ugroženim osobama, na primjer starije vrlo mlade osobe.

Regija Sarajevo

od: 00:00 do: 23:59

Mogućnost grmljavine.

Moguće oluje sa grmljavinom. Budite posebno pažljivi u izloženim područjima, kao što su planine, šume i otvoreni tereni. Smetnje u vanjskim aktivnostima su moguće.

Regija Tuzla

od: 00:00 do: 23:59

Mogućnost grmljavine.

Budite svjesni da se mogu pojaviti oluje sa grmljavinom. Budite posebno pažljivi u izloženim područjima, kao što su planine, šume i otvoreni tereni. Smetnje u vanjskim aktivnostima su moguće.

Regija Banja Luka

od: 12:00 do: 23:59

Očekuju se pljuskovi sa grmljavinom.

Budite svjesni da se mogu pojaviti oluje sa grmljavinom. Budite posebno pažljivi u izloženim područjima, kao što su planine, šume i otvoreni tereni. Smetnje u vanjskim aktivnostima su moguće.

Regija Foča

od: 00:00 do: 23:59

Očekuju se pljuskovi sa grmljavinom.

Budite svjesni da se mogu pojaviti oluje sa grmljavinom. Budite posebno pažljivi u izloženim područjima, kao što su planine, šume i otvoreni tereni. Smetnje u vanjskim aktivnostima su moguće.

Regija Prijedor

od: 00:00 do: 23:59

Očekuju se pljuskovi sa grmljavinom.

Budite svjesni da se mogu pojaviti oluje sa grmljavinom. Budite posebno pažljivi u izloženim područjima, kao što su planine, šume i otvoreni tereni. Smetnje u vanjskim aktivnostima su moguće.

Regija Trebinje

od: 11:00 do: 18:00

Maksimalna temperatura vazduha od 32°C do 34°C.

Budite svjesni da se očekuju visoke temperature vazduha. Mogući su zdravstveni rizici među ugroženim osobama, na primjer starije vrlo mlade osobe.

Regija Višegrad

od: 12:00 do: 23:59

Očekuju se pljuskovi sa grmljavinom.

Budite svjesni da se mogu pojaviti oluje sa grmljavinom. Budite posebno pažljivi u izloženim područjima, kao što su planine, šume i otvoreni tereni. Smetnje u vanjskim aktivnostima su moguće.

Podsjetimo, nevrijeme je jučer izazvalo velike probleme i dijelovima Bosne i Hercegovine. Grad je izazvao materijalne štete u Banjaluci i Tuzli, Prnjavoru i Doboju.

