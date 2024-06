Meteorolog Nedim Sladić najavio kakvo nas vrijeme očekuje

Meteorolog Nedim Sladić pojasnio je kada možemo očekivati zahlađenje, ali takođe i kada da očekujemo drugi toplotni val.

"Danas do 38 stepeni na jugu Hercegovine, a u Sarajevu do 35 stepeni. Međutim, tokom prvih sati utorka probija hladniji zrak sa sjevera u sklopu atmosferskog poremećaja koji se premješta preko našeg regiona pa jedva da u Bosni prelazimo 20 stepeni, okvirni rang je od 16 do 20, na jugu do 24 stepni. Fluks vlage s juga uvjetovan je ciklonom u Jadranu u sklopu ovog poremećaja koji nailazi na spomenuti hladniji zrak strujeći sa sjevera", naveo je Sladić na svojoj Facebook stanici.

Kako dodaje njihov susret uvjetuje podvlačenje hladnijeg zraka pod topli, pri čemu se topli istiskuje i uzdiže uvis, te dolazi do izraženijeg ohlađivanja zraka te kondenziranja, zbog čega se prognoziraju jače padavine.

"Bez obzira na lokalno jaču kišu i prolazno veće količine padavina u utorak (>30 mm/24h), izgledniji u istočnim i jugoistočnim, te djelomično u centralnim područjima Bosne, ali lokalno i na istoku i sjeveroistoku Hercegovine, ostali dani su suhi i uz dosta sunca", istakao je Sladić.

Dakle, ako ste se uputili na more, ne gubite nadu - izgurajte utorak, a poslije uživajte.

"Juli vremenom izgledno neće razočarati turiste i holidaymakere. No mogao bi poljoprivrednike koji se bore sa sušom, s obzirom na to da su ovo posljednje konkretnije padavine koje vidim u doglednije vrijeme na prognoznom materijalu. Novi toplotni val na rasporedu je u drugoj dekadi jula", zaključio je Sladić.

