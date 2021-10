Meteorolozi izdali upozorenje: Stižu obilne padavine

BANJALUKA - Republički hidrometeorološki zavod Republike Srpske izdao je upozorenje na obilne padavine i kišno vrijeme u periodu od 5. do 8. oktobra.

"U naredna četiri dana se očekuju obilne padavine, koje su potencijalno opasne i u zonama nepogoda mogu izazvati bujične poplave", navedeno je u dopunskom meteorološkom biltenu.

Kako su naveli iz Zavoda u periodu od 6. do 8. oktobra u centralnom planinskom pojasu koji uključuje i južnu polovinu Krajine, očekuje se od 70 do 100 l/m² padavina, na zapadu i sjeverozapadu očekuje se od 100 do 130 l/m², s tim što će ove najviše količine biti lokalnijeg karaktera.

"U istom periodu u južnom pojasu u Hercegovini očekuje se 60 do 80 l/m² padavina, u visokoj Hercegovini manje i to od 30 do 50 l/m², što će se protezati i na sjever do južnih dijelova Sarajevsko-romanijske regije", navedeno je u biltenu.