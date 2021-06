Meteorolozi izdali upozorenje na toplotni talas u BiH

BANJALUKA - Republički hidrometeorološki zavod Republike Srpske izdao je upozorenje na izraženi toplotni talas od 20. do 24. juna, koji će usloviti vrlo visoke dnevne temperature vazduha.

Kako su naveli, u narednom periodu bićemo pod uticajem termobaričkog grebena sa juga uz priticanje veoma toplog vazduha sa juga Afrike.

"Pred nama je izraženi toplotni talas koji će usloviti vrlo visoke dnevne temperature. U većini predjela će biti prva dva dana od 28°S do 32°S, na jugu i sjeveru oko 35°S, zatim od 30°S do 35°S/36°S, na jugu i sjeveru, lokalno do 38°S. Najviše temperature se očekuju u utorak i srijedu, uz pravi toplotni udar. Na sjeveru i jugu i noćne temperature će biti visoke oko i malo iznad 20°S, dakle biće prisutna u tim predjelima tropska noć", navedeno je u vanrednom meteorološkom biltenu.

Dalje se navodi da će nakon toga jačati južno visinsko strujanje i produbljavanje visinske doline u zapadnom Mediteranu, uz priticanje manje toplog vazduha. Na taj način će od petka (25.juna) biti prekinut period vrlo visokih temperatura, mada će i nakon tog datuma one ostati visoke i ljetne.

Stoga, kako su zaključili – potrebno je prilagoditi aktivnosti temperaturnoj situaciji, koja za djecu i starije znači izbjegavanje izlaska napolje u natoplijem dijelu dana, adekvatno odijevanje, lagana ođeća, svjetli materijali, adekvatna zaštita od sunca i njegovog UV zračenja koje će biti visoko, te redovna hidratacija.

Istovremeno, Federalni hidrometeorološki zavod BiH izdao je narandžasto upozorenje zbog visokih dnevnih temperatura vazduha i vrlo visokih vrijednosti UV indeksa koji se očekuju narednih dana u većem dijelu BiH.

Upozorenje se odnosi na period od 21. do 25. juna od 12 do 17 sati.

Očekivane maksimalne vrijednosti dnevnih temperatura zraka su između 34 i 39 stepeni Celzijusa, navodi Federalni hidrometeorološki zavod BiH.