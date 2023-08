Meteorolozi najavili naglu promjenu vremena u BiH: Kiša, pljuskovi i grmljavina

BANJALUKA/SARAJEVO - Za sutra se najavljuje postepeno jače naoblačenje sa zapada koje će usloviti kišu, pljuskove i grmljavinu. Sredinom dana padavine se prvo očekuju na području Krajine i proširit će se na dio sjeverne i centralne Bosne, navode iz FHMZ BiH.

Glavnina padavina u cijeloj zemlji je tokom noći na subotu. Vjetar slab do umjerene jačine većinom južnog smjera. U sjevernim područjima vjetar sjevenog i sjeverozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 14 i 19°C, na jugu zemlje do 23°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 29 i 35°C, na području Krajine do 28°C.

U subotu u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Vjetar slab, u Bosni sjevernog i sjeverozapadnog smjera, a u Hercegovini jugo. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 14 i 18°C, na jugu zemlje do 22°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 18 i 23°C, na jugu zemlje do 26°C.

U nedjelju djelomično vedro i nestabilno sa lokalnim pljuskovima u Bosni. U Hercegovini padavine se očekuju u večernjim satima. Vjetar slab do umjerene jačine većinom južnog i jugozapadnog smjera. U sjevernim područjima vjetar sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 11 i 16°C, na jugu zemlje do 19°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 21 i 26°C, na jugu zemlje do 29°C, saopšteno je iz FHMZ BiH, prenosi N1.