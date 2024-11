Meteorolozi objavili: Stiže snijeg pa nagla promjena

BANJALUKA, SARAJEVO – Magla i niska jutarnja, ali i dnevna temperatura, biće tokom narednih dana širom Bosne i Hercegovine, osim na jugu, gdje će živa u termometru ići i do blizu 20 stepeni. Iako se tokom ove sedmice očekuje snijeg na planinama, većeg zahlađenja nema, kažu meteorolozi.

Milica Đorđević, meteorolog iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda, u razgovoru za "Nezavisne novine", ističe da je ovih dana došlo do pada temperature, ali da one ne iznenađuju s obzirom da je već novembar.

"S obzirom da imamo svih ovih dana nisku oblačnost i maglu, i nema sunca, samim tim i jeste ovako hladno tokom većeg dela dana, ali to nije neko značajnije zahlađenje. Tako će biti i u narednim danima. U Hercegovini zbog više sunca i znatno toplije. U tim predelima temperatura često ide i od 18 do 20 stepeni, a u oblačnim i tmurnim od 10 do 12 stepeni. Što se tiče padavina, suv period je za nama i tako će se i nastaviti, iako će u četvrtak i petak biti povremenih padavina, povremene slabe kišice, a u brdsko-planinskim krajevima mogao bi da provejava i slab sneg", kaže Đorđevićeva dodajući da su padavine veoma slabe, a u jutarnjim časovima se očekuje mraz.

Prema trenutnim prognozama, od 18. novembra slijedi porast temperature s obzirom da će početi da jača južno strujanje.

"O nekom ozbiljnom i pravom zahlađenju još uvek nema govora", ističe ona za "Nezavisne novine".

Prema podacima Federalnog hidrometeorološkog zavoda sutra će u većem dijelu zemlje preovladavati niska oblačnost ili magla.

"Pretežno sunčano je na jugozapadu Bosne i u Hercegovini. Vjetar slab istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između minus tri i tri stepena Celzijusova, na jugu zemlje od pet do osam stepeni. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između tri i osam, na jugu zemlje od 13 do 17 stepeni Celzijusovih", navode oni na svom zvaničnom veb sajtu.

U srijedu će, takođe, preovladavati niska oblačnost ili magla, ali se očekuje i slab snijeg na planinama.

"Pretežno sunčano je na jugozapadu Bosne i u Hercegovini gdje se naoblačenje sa juga očekuje u poslijepodnevnim satima koje će tokom noći na četvrtak usloviti slabu kišu ili slab snijeg na planinama. Vjetar slab istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između minus tri i dva stepena, na jugu zemlje od četiri do osam. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između tri i osam, na jugu zemlje od 13 do 17 stepeni", navode iz FHMZ.

Slaba kiša ili slab snijeg na planinama, kao i vjetar slab istočnog i sjeveroistočnog smjera očekuju se u četvrtak.

"Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između minus jedan i tri stepena Celzijusova, na jugu zemlje od pet do devet stepeni. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između tri i sedam, na jugu zemlje od 13 do 16 stepeni Celzijusovih", ističu oni.

Slično vrijeme se očekuje i u petak kada će najniža jutarnja temperatura biti većinom između nula i četiri stepena, na jugu zemlje od šest do 10 stepeni.

"Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između tri i sedam, na jugu zemlje od 10 do 14 stepeni Celzijusovih", dodaju iz FHMZ.

O vremenskoj prognozi za naredni period oglasili su se i iz BHMeteo.ba koji ističu da će sušno vrijeme potrajati do oko 17. novembra nakon čega slijedi nestabilniji vremenski period i češće padavine prema trećoj dekadi mjeseca.

"Do 15. novembra temperature kao i ranijih dana ili još malo hladnije. Kotline i nizine nerijetko uz dugotrajno zadržavanje magle i niske oblačnosti. U osunčanim krajevima nešto ugodnije dnevne temperature, ali i hladnija jutra uz mraz - na planinskim mrazištima i jak", ističu oni.

Nakon 15. novembra strujanja bi, kako kažu, okrenula na južna i jugozapadna sa kojim bi pristigla nešto toplija vazdušna masa, ali i povremeno padavine, češće pred kraj druge i tokom treće dekade mjeseca.

