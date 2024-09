Meteorolozi otkrili detaljnu vremensku prognozu do petka

U BiH će danas biti pretežno oblačno vrijeme većinom sa slabom kišom, te se više padavina očekuje prije podne na sjeveru i sjeveroistoku, a na jugu će preovladavati sunčanije uz malu do umjerenu oblačnost.

U poslijepodnevnim i večernjim satima na području Hercegovine su mogući slabi kratkotrajni lokalni pljuskovi.

Najviša dnevna temperatura vazduha biće uglavnom između 10 i 15 stepeni Celzijusovih, na jugu od 20 do 23 stepena, objavio je Federalni hidrometerološki zavod.

Utorak

U utorak, 17. septembra, u BiH biće umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Rijetko može pasti malo kiše. Vjetar slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura biće između između pet i 10 stepeni, na jugu do 13, a najviše dnevna između 13 i 18, na jugu od 21 do 24 stepena.

Srijeda

U srijedu, 18. septembra u BiH biće pretežno oblačno vrijeme, uglavnom sa slabom kišom ili lokalnim pljuskom. Vjetar slab istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura većinom između šest i 11 stepeni, na jugu zemlje do 15 stepeni. Najviša dnevna temperatura uglavnom između 14 i 20 stepeni, na jugu do 23 stepena.

Četvrtak

U četvrtak, 19. septembra, biće pretežno oblačno vrijeme sa kišom i pljuskovima. Vjetar slab istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura većinom između osam i 13, na jugu do 16, a najviša dnevna temperatura između 15 i 20, na jugu do 23 stepena.

Petak

U petak, 20. septembra, očekuje se umjereno do pretežno oblačno vrijeme, povremeno sa lokalnim pljuskovima. Vjetar slab istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura većinom između osam i 13, na jugu do 15, a najviša dnevna temperatura između 15 i 20, na jugu do 24 stepena.

