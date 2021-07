Meteorolozi upozorili na obilne padavine u Srpskoj

BANJALUKA - Republički hidrometeorološki zavod izdao je upozorenje na obilne padavine i kišno vrijeme u periodu od 16. do 19. jula.

“U naredna četiri dana bićemo pod uticajem visinskog ciklona, koji će biti prisutan u Јadranu, biće i čestih grmljavina i lokalnih nepogoda sa lokalnim intenzivnim padavinama koje potencijalno mogu izazvati bujične poplave”, naveli su iz Zavoda.

Iz Zavoda upozoravaju da su ovakve vremenske prilike i obilne padavine potencijalno opasne, zbog mogućnosti pojave bujičnih poplava usljed jakog intenziteta padavina u zoni oblaka nepogoda.

Kako su naveli, u sjevernom pojasu u periodu od petka do utorka očekuje se od 100 do 130 litara kiše po metru kvadratnom, dok se u centralnom pojasu koji uključuje i južnu polovinu Krajine očekuje od 80 do 100 litara. Takođe, u južnom pojasu odnosno na području Hercegovine narednih dana očekuje se od 20 do 30 litara kiše po metru kvadratnom, a u visokoj Hercegovini dodatnih 10 do 20 litara.