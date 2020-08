Migrant zaražen virusom korona pobjegao iz izolatorijuma

Jedan od migranata kod kojeg je 12. avgusta potvrđen korona virus pobjegao je iz izolatorijuma, potvrđeno je danas na pres-konferenciji vlasti u Unsko-sanskom kantonu.

Ministar zdravstva Nermina Ćemalović potvrdila je danas ovu informaciju.

"Definitivno ga nismo našli. On je pobjegao. Sad gdje je dalje, na ulicama, van kantona, to ne možemo znati. Testiran je još jedan migrant koji je bio s njim jer je došao iz 'gamea', vratio se. Sva sreća je u tome da on nije bio u kontaktu sa migrantima. Bio je izoliran, testiran je i čekamo rezultate", navela je on.

Kako je kazala, svaku srijedu testiraju sve sumnjive slučajeve na virus korona.

U protekla 24 sata, Zavodu za javno zdravstvo Federacije BiH prijavljen je 1.601 uzorak, od kojih je 234 bilo pozitivno na SARS-CoV-2. Novi slučajevi registrovani su u svim kantonima. Do sada su u FBiH testirana ukupno 105.764 uzorka, a SARS-CoV-2 je potvrđen kod 10.062 osobe.

U Institutu zа јаvnо zdrаvstvо Rеpublikе Srpskе, Univеrzitеtskоm kliničkоm cеntru Rеpublikе Srpskе, Bоlnici Sv. Vrаčеvi u Biјеljini i Univеrzitеtskој bоlnici u Fоči u posljednja 24 sata izvršеnо је tеstirаnjе 471 lаbоrаtоriјskа uzоrkа, а nоvi virus kоrоnа (SARS-CoV-2) pоtvrđеn је kоd 106 оsоba u Rеpublici Srpskој.

(N1)