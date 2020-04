Migrante smještaju u selo Lipa, Srbi najavljuju proteste

​BIHAĆ - Migranti koji borave na ulicama u Bihaću i napuštenim objektima već u petak bi trebalo da budu premješteni u novoformirani kamp Lipa, napravljen između Bihaća i Bosanskog Petrovca, međutim odmah nakon što prestane vanredno stanje zbog virusa korona, Srbi će organizovati proteste i tražiti izmještanje migranata s tog područja.

"Vlasti u Federaciji dan ili dva nakon što je proglašena pandemija otpočele su gradnju kampa jer su znale da im u normalnim okolnostima to nikad ne bi prošlo. Šta da radimo sada, da idemo gore i protestujemo -ne možemo jer je zabranjeno okupljanje, ali čim ovo prođe okupićemo se i idemo direkt pred kamp", rekao je Đorđe Radanović, predsjednik Odbora za zaštitu prava Srba u Federaciji BiH.

On naglašava da je parcela na kojoj je napravljen kamp sa svih strana okružena srpskom zemljom, da nema ucrtanog puta i da je do tog kampa nemoguće doći a da se ne pređe preko nečije privatne zemlje. Takođe, naglasio je da se novoformirani migrantski kamp u selu Lipa nalazi samo 100 metara od crkve, te da su Srbi s tog kraja ogorčeni i prestrašeni.

Da će se već u petak početi sa prebacivanjem migranata iz Bihaća i okoline u kamp Lipa potvrdio je i Šuhret Fazlić, gradonačelnik Bihaća, koji je nedavno naglasio da je do toga trebalo doći i prije, ali da je radove usporilo to što kamp mora ispunjavati sve kriterijume međunarodnih organizacija koje brinu o migrantima. On je rekao i da su procjene da u Bihaću ima oko 1.500 migranata koji borave na otvorenom ili u napuštenim objektima, te da će sve aktivnosti u vezi s održavanjem kampa i brige za migrante biti finansirane iz međunarodnih sredstava. O samom kampu brinuće Međunarodna organizacija za migracije.

Goran Broćeta, delegat Srba u Domu naroda Parlamenta Federacije BiH, rekao je da izgradnja migrantskog centra u srpskom selu Lipa govori da je cilj federalnih vlasti da očiste FBiH od Srba.

"U ovom trenutku kada se cijelo čovječanstvo bori s virusom korona, vlasti u Federaciji su izgradile migrantski centar u srpskom selu Lipa. Ovo jasno govori da im je cilj da FBiH očiste od Srba", rekao je Broćeta.

On naglašava da izgradnja migrantskog centra dovoljno govori koliko se poštuje Ustav i konstitutivnost naroda u Federaciji BiH.

"Sve ovo je još jedna u nizu licemjernih odluka vlasti u Federaciji kada je u pitanju srpski narod, pravo na srpski jezik i ćirilično pismo i sve ono što je srpskom narodu dozvoljeno pravom Ustava i konstitutivnosti", rekao je Broćeta dodajući da su Srbi izbjegli i vratili se na svoja ognjišta te da sada neko sebi daje za pravo da im dovodi sumnjiva lista iz evroazijskih zemalja za prve komšije.

Podsjećanja radi, izgradnja migrantskog kampa Lipa počela je samo nekoliko dana nakon što je BiH krenula s mjerama protiv virusa korona, tačnije 21. marta ove godine.