Migrante vraćaju iz Hrvatske, USK u strahu

BIHAĆ - Strah od novog talasa migrantske krize na području Unsko-sanskog kantona aktueliziran je proteklih dana, nakon što je više od 400 migranata vraćeno iz Republike Hrvatske i smješteno u prihvatni centar Lipa, nadomak Bihaća.

Posljednja takva grupa u kojoj je bilo 70 stranih državljana, među kojima najveći broj Pakistanaca i Afganistanaca, dovezena je od strane hrvatskih policijskih organa na granični prelaz Izačić, gdje su ih preuzeli pripadnici Službe za strance BiH i MUP-a USK, te ih potom proveli u Lipu.

Iz pomenute službe su potvrdili kako se ove aktivnosti odvijaju na osnovu sporazuma dvije države.

"Bosna i Hercegovina ima potpisan sporazum o readmisiji s Republikom Hrvatskom, iz kojeg proističu obaveze prihvata lica koja nezakonito uđu u Hrvatsku iz Bosne i Hercegovine. Služba za poslove sa strancima je institucija koja je nadležna za implementaciju međudržavnih sporazuma o readmisiji", kaže se u saopćenju pomenute službe. Dodaju kako se prema takvim licima poduzimaju mjere i radnje u skladu sa Zakonom o strancima, te se oni smještaju u neki od imigracionih ili prihvatnih centara na području BiH s ciljem njihovog udaljavanja iz naše zemlje.

Također, potvrdili su informaciju da se u blizini centra Lipa gradi objekat čija je namjena, kako navode, privremeno zadržavanje migranata. Ističu kako se gradnja objekta privodi kraju, a radovi se finansiraju iz međunarodnih sredstava. Inače, Lipa je sve do sada bila prihvatni centar otvorenog tipa, koji su migranti mogli napustiti u svakom trenutku, odnosno kad god požele.

Predstavnici vlasti u Unsko-sanskom kantonu za izgradnju pomenutog objekta saznali su iz medija, a premijer USK Mustafa Ružnić izrazio je ogorčenje zbog posljednjih dešavanja.

"Naša je dužnost, zbog naših građana, da pratimo sve ove procese iako su oni sada u nadležnosti državnih institucija. Svi vi znate sa kakvim smo se poteškoćama i krizama nosili svih ovih godina, dugo vremena bili smo prepušteni sami sebi i naša obaveza je da reagujemo", kazao je Ružnić. On je dodao kako je u posljednjih godinu dana situacija po pitanju migranata u ovome kantonu stabilizirana, ali da su posljednji događaji nova prijetnja. "Sada vraćaju te migrante iz Hrvatske i zašto oni kao članica Evropske unije ne žele zbrinuti te ljude, to je njihov problem. Ako je njima važan turizam i turistička sezona - i nama je isto tako. Ono što nas brine jeste indolentna reakcija državnih institucija. Sada tamo grade taj neki objekat zatvorenog tipa i kada mi pitamo čemu će on služiti - niko ne daje odgovor", kaže Ružnić.

On se pita da li će Unsko-sanski kanton ponovo doći u situaciju da bude parking za migrante i da na ovome području opet boravi više hiljada migranata. Prema njegovim riječima, stav o posljednjim dešavanjima uskoro će zauzeti kantonalne institucije te o svemu obavijestiti nadležne državne organe.