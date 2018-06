Migranti iz Velike Kladuše zaustavljeni 200 metara od hrvatske granice

VELIKA KLADUŠA – Migranti su danas organizovano krenuli iz pravca Drmaljeva u pravcu graničnog prelaza Velika Kladuša – Maljevac kako bi prisilno pokušali preći hrvatsku granicu, te se na taj način domogli života u zemljama Evropske unije.

Grupa migranata zaustavljena je 200-tinjak metara od granice, a dalji prolazak onemogućavaju im policijske snage BiH i Republike Hrvatske.

Granični prelaz Velika Kladuša-Maljevac otvoren je za vozila koja se kreću kroz ulicu Ibrahima Mržljaka i Ahmeta Fetahagića.

#BREAKING @UNmigration #Bosnia #migrant protection team are witnessing group irregular border crossing attempt towards #Croatia in Velika Kladusha. Very worrying development that risks to create backlash that is not in interest of anyone. pic.twitter.com/jlrCH95MPt