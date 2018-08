Migranti jesen čekaju u šatorima

VELIKA KLADUŠA - Općinsko vijeće u Velikoj Kladuši uskoro će razmatrati trenutnu situaciju po pitanju migrantske krize te ponovo odlučivati o tome da se na području ove općine eventualno uspostavi prihvatni centar za migrante.

Ovo je potvrdio predsjedavajući pomenutog vijeća u Velikoj Kladuši Fikret Bašić, nakon što je ovu lokalnu zajednicu u proteklu srijedu posjetio ministar bezbjednosti BiH Dragan Mektić.

Tom prilikom on je razgovarao s predstavnicima lokalnih vlasti te ih informisao o spremnosti međunarodnih organizacija da finansiraju uređenje centra za migrante u objektu "Agrokomerca" u naselju Polje, nekoliko kilometara od Velike Kladuše. "Mi i dalje ostajemo pri zaključcima Općinskog vijeća koje se ranije odredilo protiv smještaja migranata na području naše općine. Ministar Mektić nas je informisao kako njih ne obavezuju naši zaključci, da imaju nadležnosti da poduzmu određene aktivnosti mimo naše volje, ali da žele postići saglasnost s lokalnim vlastima", kazao je predsjedavajući Općinskog vijeća u Velikoj Kladuši Fikret Bašić.

On je dodao kako su svi svjesni da je neminovno pronaći adekvatan smještaj za migrante koji trenutno borave u šatorskom naselju u selu Trnovi, s obzirom na to da se bliže loše vremenske prilike. Tokom pomenutog sastanka, Mektić je upoznao predstavnike općinskih vlasti kako bi migranti koji borave u pomenutom šatorskom naselju trebalo da budu smješteni u objekat "Agrokomerca" u naselju Polje. On je dodao kako je s međunarodnim organizacijama postignut dogovor da se taj objekat adaptira i prilagodi za smještaj stranih državljana i te radove će finansirati Evropska unija. "Voljni smo da dijelimo troškove s lokalnom zajednicom kada je riječ o brizi za migrante, posebno one koji su nastali u ranijem periodu. Trenutno rješavamo neka tehnička pitanja o uspostavi prihvatnog centra u Velikoj Kladuši i nadamo se da će lokalne vlasti razmotriti novonastale okolnosti jer ne smijemo dozvoliti da migranti dočekaju jesen i zimu u šatorskom naselju", kazao je Mektić. Također, on je potvrdio kako će uskoro započeti i radovi na adaptiranju zgrade Đačkog doma u Bihaću, gdje također borave migranti, i da su za to osigurana međunarodna sredstva.