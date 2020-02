Migranti moraju biti pod nadzorom zbog virusa korona

BIHAĆ - Sve migrante koji napuste BiH, pa se vrate treba tretirati kao da su boravili u području zaraženim virusom korona, rekla je ministar zdravstva Unsko-sanskog kantona Nermina Ćemalović.

"Definitivno oni moraju biti pod nadzorom. Znamo da ima dosta migranata koji odu u Hrvatsku i vraćaju se, dođu i do Slovenije, da li dođu do Italije mi to ne možemo znati i ne možemo im ni vjerovati na usmenoj izjavi", rekla Ćemalovićeva.

Prema njenim riječima, ukoliko se uspostavi da neko ima simptome virusa korona, biće smješten na infektivno odjeljenje Kantonalne bolnice u Bihaću.

Poseban izazov za zdravstvene radnike u ovom kantonu predstavlja i veliki broj lokalnog stanovništva koje radi u Italiji, žarištu korona virusa u Evropi, prenose federalni mediji.

"Pošto je nastala nova situacija, pojava smrtnih slučajeva u Italiji, mi imamo dodatna uputstva, a to je da kontrolišemo ulaz građana i putnika iz Italije", rekla je Ćemalovićeva, pojašnjavajući da je položaj Unsko-sanskog kantona specifičan zbog blizine granice sa Hrvatskom.

Ćemalovićeva je navela da mnogo građana ovog kantona radi u Italiji zbog čega se moraju preduzeti mjere.

"Postoje upitnici koji se moraju na granici ispuniti, da bismo detektovali problem i preduzeli mjere, ako se za tim javi potreba", istakla je Ćemalovićeva, te napomenula da je za sutra zakazan sastanak u federalnom Ministarstvu zdravstva.

Ona je rekla da će iz Unsko-sanskog kantona tražiti da se sve preporuke koje dobijaju kao građani ovog kantona i BiH, odnose i na migrante.

Ćemalovićeva je navela da je danas u Bihaću održan sastanak sa nadležnima koji brinu o zdravstvenom stanju migranata.

"Oni su do sada poštovali preporuke Svjetske zdravstvene organizacije, ali moraju imati i preporuke ovog ministarstva", napomenula je ona.