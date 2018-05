Migranti na sarajevskim ulicama i željezničkoj stanici

SARAJEVO - Šatorsko naselje u parku kod Vijećnice u Sarajevu uklonjeno je 18. maja kada je više od 280 migranata prevezeno u Izbjeglički centar Salakovac. Ipak, migranata još uvijek ima u Sarajevu.

Kako su nam ranije rekli volonteri koji su im pomagali, veliki broj migranata svakodnevno prelazi granicu sa Srbijom i ulazi u BiH s nadom da će nastaviti svoj put ka EU u potrazi za boljim i sigurnijim životom.

Prema njihovim riječima, migranti do parka kod Vijećnice dolaze taksijem ili ih prilikom kontrole policijski službenici RS-a prevezu do Darive. S obzirom na to da je park preoran i da u njemu više ne mogu biti, migranti se snalaze, ali se mogu vidjeti na sarajevskim ulicama, Željezničkoj stanici i na području opštine Ilidža.

Neki od njih unajmljuju sobe, dok imaju novca, drugi ostaju na ulici, a pomažu im građani koji im donose hranu, vodu i odjeću.

Nakon što je migrantski kamp iz parka uklonjen, rečeno je da će svi migranti koji budu zatečeni u njemu biti prebačeni u neki od izbjegličkih centara (Salakovac ili Dejčići) ili u neki stambeni objekt koji bude unajmljen u te svrhe, ali nije saopšteno šta će biti s migrantima koji budu pronađeni na drugim lokacijama.

Prema procjenama volontera, u Sarajevu je smješteno blizu 1.000 migranata i izbjeglica koji imaju krov nad glavom zahvaljujući organizacijama i dobrim ljudima koji su im iznajmili objekte ili dali na korištenje.

(Klix.ba)