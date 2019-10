Migranti ostaju bez smještaja?

BIHAĆ - Ugovori o zakupu fabrike "Bira" u Bihaću i firme "Miral" u Velikoj Kladuši, u kojima su smješteni prihvatni centri za migrante, ističu 15. novembra i u ovom trenutku krajnje je neizvjesno da li će biti produženi.

Uprava "Bire" odbila je zahtjev Međunarodne organizacije za migracije (IOM), koja finansira smještaj migranata, za produženje ugovora. Na ovaj način ispoštovali su odluku Operativne grupe za migrantsku krizu, koja je ranije vlasnicima pomenutih objekata zabranila da potpisuju ili produžavaju postojeće ugovore bez njihove dozvole.

I Boris Horvat, vlasnik "Mirala", kaže kako će poštovati taj zaključak.

"Ja to moram prihvatiti, državljanin sam BiH i moram se pridržavati zakona države. Hoće li se 'Miral' zatvoriti ili neće, još ne znam, ali ja neću smjeti produžiti ugovor, a ko će i kako istjerati migrante, to me, molim vas, nemojte pitati", kazao je Horvat.

U ova dva prihvatna centra, koji su uspostavljeni prije godinu dana, trenutno boravi više od 2.000 migranata i njihova sudbina, ukoliko ne dođe do produženja pomenutih ugovora, krajnje je neizvjesna.

Nermin Kljajić, ministar policije USK, istakao je da je u ovom trenutku nepoznata sudbina tih prihvatnih centara i da će odluka o tome gdje će biti smješteni migranti biti naknadno donesena. Još jednom je ponovio kako u cijelu priču treba da se uključe državne institucije.

Također, neizvjesno je i šta će biti s migrantima koji se nalaze u prihvatnom kampu Vučjak, gdje oko 1.000 migranata boravi u vrlo lošim uslovima pod šatorima. Uslovi u ovome kampu su donekle poboljšani proteklih nekoliko dana, a ponovo je s radom započela i javna kuhinja koja za njih priprema tople obroke.

Operativna grupa je nedavno ponovo aktuelizirala lokaciju Medenog polja, kod Bosanskog Petrovca, kao jedinog mjesta pogodnog za novi prihvatni centar u koji bi se smjestili svi migranti koji borave na području USK. Prijedlog je naišao na oštro protivljenje predstavnika lokalnih vlasti i udruženja koja okupljaju srpske povratnike. Mogućnost da finansiraju uspostavljanje novog prihvatnog centra na Medenom polju ranije su odbacile i međunarodne organizacije, s obzirom na to da se radi o privatnoj imovini, a njihove politika je da sredstva namijenjena migrantima isključivo ulažu u objekte koji su javna svojina.