Migranti se ponovo ukrcali na voz iz Sarajeva za Bihać

SARAJEVO - Veća grupa migranta u krenula je vozom iz Sarajeva prema Bihaću. Migranti su uredno kupili karte i krenuli prema Krajini odakle je autobusima u popodnevnim satima vraćena jedna grupa migranata nakon što im nije dozvoljen ulaz u Bihać.

Nepoznato je da li će ovoj grupi migranata, njih pedesetak, biti dozvoljen ulaz u Bihać večeras oko ponoći kad je planiran dolazak voza u ovom gradu.

Grupa od 99 migranata koji su rano jutros Talgo vozom stigli u Bihać, premješteni su u autobuse koji će ih transportovati u Migracioni centar "Ušivak“ u Hadžićima. Migranti su iz voza premješteni pod jakim policijskim nadzorom, a pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova će ih ispratiti i s područja Unsko-sanskog kantona.

"Ovo je urađeno u koordinaciji policijskog komesara Unsko-sanskog kantona Muje Koričića i ministra portparol MUP-a USK-a Snežana Galić.

Takođe, na sastanku Operativne grupe za situaciju s migrantima u Unsko-sanskom kantonu zaključeno je da će kantonalno Ministarstvo unutrašnjih poslova na osnovu stvorenih pretpostavki, nastaviti raditi na stabilizaciji stanja sigurnosti na području ovog kantona.

Rečeno je i kako još nema informacija o pregovorima za određivanje privremene smještajne lokacije za migrante, koji se vode između Međunarodne organizacije za migracije (IOM) i privatnih vlasnika nekretnina, te da li je o tome obaviješteno Ministarstvo bezbjednosti BiH.

Jednoglasan stav Operativne grupe je da privremeni smještaj migranata mora biti van naseljenog područja.

Željeznice FBiH: Mi smo kolateralna šteta

Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine kolateralna su šteta u migrantskoj krizi, saopšteno je iz ovog preduzeća. Pripadnici MUP-a USK su bez najave ušli u putnički „BH voz“ i onemogućili putnicima koji su imali uredno kupljenje vozne karte da nesmetano putuju do određene destinacije koja uključuje željezničke stanice Bosanska Otoka, Bosanska Krupa i Bihać. Po dolasku u Bihać, 96 putnika je spriječeno da napuste voz. Prema navodima policije, riječ je o migrantima, te su zahtijevali da se isti vrate natrag u Sarajevo i to bez kupljenih karata. To je izazvalo revolt kod tih putnika, ali je onemogućeno i drugim putnicima, sa uredno kupljenim kartama, da nesmetano putuju na relaciji Bihać-Sarajevo. O ovom postupanju pripadnika MUP-a USK, Željeznice FBiH nisu zvanično obavještene.

Napominjemo da su Željeznice FBiH o ovom problemu migrantske krize u više navrata izvještavale Ministarstvo sigurnosti BiH, MUP FBiH, MUP KS i ostale nadležne organe i institucije.

I pored urgencija u kojima su ŽFBiH tražile pomoć od nadležnih organa i institucija, do sada nismo dobili odgovor o daljem postupanju u aktuelnoj situaciji u BiH. Zato su danas ŽFBiH ponovo izvjestile Ministarstvo sigurnosti BiH, Vladu FBiH, Ministarstvo saobraćaja i komunikacija FBiH, Ministarstvo unutrašnjih poslova FBiH, Vladu USK, Ministarstvo unutrašnjih poslova USK i MUP KS o aktuelnoj problematici.

JP Željeznice FBiH d.o.o. Sarajevo su nažalost postale kolateralna šteta u migrantskoj krizi, nastupile su materijalne i nematerijalne štete po Preduzeće. Dovedeno je u pitanje i osnovna funkcija željeznica, a to je nesmetan i bezbjedan transport roba i putnika.

Osim toga, željeznica nema pravo legitimisanja putnika osim za slučaj kada po osnovu indentifikacionog dokumenta ostvaruje pravo na određenu komercijalnu povlasticu.Takođe, željeznica ne može uskratiti pravo prevoza putnicima, osim ako to nije predviđeno posebnim propisima ili odlukama nadležnih administrativnih organa.

ŽFBiH traže hitno djelovanje nadležnih organa i institucija u iznalaženju sistemskog rješenja o gore navedenim problemima, a u cilju redovnog i sigurnog odvijanja željezničkog saobraćaja na ovoj relaciji, kao i smjernice za dalje postupanje ŽFBiH u uslovima migrantske krize.

Ružnić: USK traži bolju zaštitu granica BiH

Premijer Unsko-sanskog kantona Mustafa Ružnić, nakon sastanka Operativne grupe za koordinisanje aktivnosti i nadzora nad migrantskom krizom na području USK i prvih konkretnih akcija kojima je cilj stabilizovati situaciju na području ovog kantona radi pružanja zaštite građanima ali i poštovanja humanih aspekata zbrinjavanja migranata zatečenih na ovom području, ukazao je i na nužnost zaštite državne granice i sprečavanje daljeg ulaska ilegalnih migranata u BiH, saopšteno je iz Vlade USK-a.

“Nažalost ovom kriznom situacijom se nije upravljalo i zato je Unsko-sanski kanton doveden u situaciju koja je bila alarmantna. Smještajnih kapaciteta nema, nisu stvorene mogućnosti za dalji prihvat migranata, kako to nalažu sve konvencije koje je BiH dužna poštovati. S ministrom bezbjednosti BiH Draganom Mektićem smo dogovorili jaku koordinaciju svih nivoa i institucija i on je preduzeo već danas aktivnosti oko premještanja migranata, koji su se uputili prema USK, u smještajne kapacitete danas otvorenog prihvatnog centra Ušivak u Sarajevu” naveo je Ružnić.

Dodao je da je u ime USK zatraženo i puno uključivanje Granične policije radi obavljanja policijskih poslova u vezi s nadzorom i kontrolom prelaska granice BiH što bi doprinijelo stvaranju i održavanju sigurnosti državne granice, a time i opšte sigurnosti u BiH i njenom okruženju, kao i Državne agencije za istrage i zaštitu (SIPA).

“Državna granica se po ovom pitanju čuva na Drini, a ne na Korani”, poručio je premijer USK-a, saopšteno je iz Vlade USK-a.

(N1)