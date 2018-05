Migrantska kriza može da ugrozi turizam

BIHAĆ - Migrantska kriza i priliv ilegalnih migranata na područje Bihaća i Unsko-sanskog kantona mogli bi da u velikoj mjeri ugroze turizam na ovom području.

Direktor Nacionalnog parka "Una" Amarildo Mulić tvrdi da migrantska kriza već počinje da utiče na ekonomske tokove kada je riječ o turizmu.

"Turisti iz arapskih zemalja, koji su u velikom broju već naučili da dolaze u ovaj nacionalni park sa porodicama, počinju nam otkazivati rezervacije. Izgleda da ne žele da dođu u situaciju da budu zamijenjeni migrantima", izjavio je Mulić za "Oslobođenje".

On kaže da to nije dobro jer je od arapskih turista do sada bilo mnogo ostvarenih posjeta.

Mulić je poručio da Bihać ne može istovremeno da bude turistički i migrantski centar.